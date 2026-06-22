Grand Theft Auto VI: Ein Preis, der Spieler schlucken lässt? Neue GTA-6-Gerüchte machen die Runde

Wenige Tage vor dem erwarteten Start der Vorbestellungen von Grand Theft Auto VI machen neue Preisgerüchte die Runde.
Auslöser ist eine angebliche Händlerlistung aus Europa, in der mehrere Editionen des Spiels mit teils deutlich höheren Preisen als üblich aufgeführt werden.
Den unbestätigten Angaben zufolge soll eine Standard Edition für 89,99 Euro gelistet worden sein.
Darüber hinaus werden eine Deluxe Edition für 109,99 Euro, eine Premium Edition für 129,99 Euro sowie eine Collector’s Edition für 199,99 Euro genannt.
Bislang hat weder Rockstar Games noch die Muttergesellschaft Take-Two Interactive offizielle Preise für GTA 6 bekannt gegeben.
Entsprechend sollten die genannten Beträge derzeit ausschließlich als Gerücht betrachtet werden.
Händler legen häufig Platzhalterpreise oder vorläufige Produktseiten an, bevor offizielle Informationen veröffentlicht werden. Ob die nun aufgetauchten Angaben tatsächlich mit den finalen Verkaufspreisen übereinstimmen, ist daher völlig offen.
Sollten sich die kursierenden Preise als korrekt herausstellen, würde GTA 6 zu den teuersten großen Spieleveröffentlichungen der vergangenen Jahre gehören. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es dafür jedoch keine Bestätigung.
Billbil-kun sagte zudem mittlerweile, dass die derzeit zirkulierenden GTA 6 SKU-Preise nur „zufällige“ Platzhalterwerte seien.
71 Kommentare AddedMitdiskutieren
Aufgepasst Nintendo! Rockstar zeigt euch jetzt was ein OpenWorld Rennspiel für 90,- bieten muss 😝
Man haben wir gelacht.
Bezahlen werden se leider fast jeden Preis den ihn Rockstar gibt 😅
Würde mich nicht wundern wenn es so kommt.. das wird dann nicht nur die teuerste Spielveröffentlichung, gleichzeitig auch noch die erfolgreichste! Und trotzdem ist der Hype-Train mit voller Geschwindigkeit an mir vorbeigerauscht.. habe die vorherigen Teile gerne gespielt und gemocht.. vor allem Teil IV mit Nico Belic.. und an diesem kommenden bisher noch so gut wie kein Interesse 🤷🏼♂️
Mir egal, ich brauche es nicht. Schade für die Fans wenn es so kommt.
Warum
Kommt irgendwer auf die Idee das dieses Game teurer ist als alle anderen? Ich meine Das Gerücht hält sich ja schon länger? wenn andere, in der Produktion teure Games rauskommen, quatscht ja auch keiner von höheren Verkaufspreisen.
Das Game kommt für 79,99€ und höher für größere Edition.
Was bekommt man heute für 10€?
Einen Döner mit ner Dose Cola. 2 × 0,5L Bier im Biergarten, 3–4 Kugeln Eis oder für 10€ mehr, ein GTA mit Hunderten von Spielstunden.
Damals für ein PS2 Spiel 120–140 DM bezahlt, das war auch nicht billig.
Werden die Spiele teurer in Zukunft, kaufe ich halt nur noch im Sale. Wo Spiele oft bereits nach ein paar Monaten deutlich im Preis fallen, oft um bis zu der Hälfte.
Selbst wenn ein GTA diesmal keine 90€ kostet, die Preiserhöhung für Spiele wird kommen.