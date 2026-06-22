Grand Theft Auto VI: Ein Preis, der Spieler schlucken lässt? Neue GTA-6-Gerüchte machen die Runde

Kostet GTA 6 wirklich bis zu 200 Euro? Neue Händlerlistung sorgt für Diskussionen

Wenige Tage vor dem erwarteten Start der Vorbestellungen von Grand Theft Auto VI machen neue Preisgerüchte die Runde.

Auslöser ist eine angebliche Händlerlistung aus Europa, in der mehrere Editionen des Spiels mit teils deutlich höheren Preisen als üblich aufgeführt werden.

Den unbestätigten Angaben zufolge soll eine Standard Edition für 89,99 Euro gelistet worden sein.

Darüber hinaus werden eine Deluxe Edition für 109,99 Euro, eine Premium Edition für 129,99 Euro sowie eine Collector’s Edition für 199,99 Euro genannt.

Bislang hat weder Rockstar Games noch die Muttergesellschaft Take-Two Interactive offizielle Preise für GTA 6 bekannt gegeben.

Entsprechend sollten die genannten Beträge derzeit ausschließlich als Gerücht betrachtet werden.

Händler legen häufig Platzhalterpreise oder vorläufige Produktseiten an, bevor offizielle Informationen veröffentlicht werden. Ob die nun aufgetauchten Angaben tatsächlich mit den finalen Verkaufspreisen übereinstimmen, ist daher völlig offen.

Sollten sich die kursierenden Preise als korrekt herausstellen, würde GTA 6 zu den teuersten großen Spieleveröffentlichungen der vergangenen Jahre gehören. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es dafür jedoch keine Bestätigung.

Billbil-kun sagte zudem mittlerweile, dass die derzeit zirkulierenden GTA 6 SKU-Preise nur „zufällige“ Platzhalterwerte seien.