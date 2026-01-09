Grand Theft Auto VI: Entlassungen bestätigen Mega‑Leak

Rockstar Games hat bestätigt, dass ein Mitarbeiter im April 2025 wegen der Weitergabe vertraulicher GTA‑6‑Informationen entlassen wurde – genau jene Zeit, in der die ersten Jason‑ und Lucia‑Leaks auftauchten. Damit gelten die späteren Juni‑Leaks für viele Beobachter als weitgehend bestätigt, da sie laut Rockstar ebenfalls aus derselben Quelle stammen.

Rockstar Games hat in einer neuen Stellungnahme bestätigt, dass ein UK‑Mitarbeiter im April 2025 entlassen wurde, weil er vertrauliche GTA‑6‑Informationen an eine dritte Partei weitergegeben hat, die diese anschließend in sozialen Medien veröffentlichte.

Weitere Entlassungen im Jahr 2025 und 2026 betrafen ebenfalls Mitarbeiter, die „spezifische Spielfeatures aus unangekündigten Projekten“ öffentlich diskutiert hatten.

Diese Aussagen decken sich zeitlich exakt mit:

April 2025: Leak der vollständigen Namen von Jason und Lucia

Leak der vollständigen Namen von Jason und Lucia Juni 2025: Veröffentlichung der restlichen Gameplay‑Infos durch denselben Leaker

Daher wird der große Leak von Juni 2025 nun als praktisch bestätigt angesehen.

Die geleakten GTA 6 Inhalte im Überblick

Welt und Gameplay

700+ betretbare Shops

Malls und Wolkenkratzer mit funktionierenden Aufzügen

5 Story‑Kapitel

6‑Sterne‑Wanted‑Level

Gewichtszu‑ und abnahme‑System

Beziehungsmechanik für Jason und Lucia

Rechteckige Minimap mit pinken Wegpunkten

Charakterwechsel und Fähigkeiten

Neuer Charakterwechsel‑Modus: Jason und Lucia können sich treffen und sofort wechseln, auch während gemeinsamer Aktivitäten

wechseln, auch während gemeinsamer Aktivitäten Begrenztes Waffeninventar, aber Waffenlager im Kofferraum

Gore und Dismemberment wie in RDR2

wie in RDR2 Jason: Deadeye‑ähnliche Fähigkeit

Deadeye‑ähnliche Fähigkeit Lucia: abgeschwächte Version davon

Missionen und Storydetails

Trailer 2 zeigt nur Inhalte aus Kapitel 1 bis 3 , da Kapitel 4 und 5 noch unfertig sind

, da Kapitel 4 und 5 noch unfertig sind Unterwasser‑Schätze und Geheimnisse

Interaktionssystem mit Greet/Antagonize

NPCs reagieren auf gezogene Waffen

Fahrverhalten wird als „best it’s ever been“ beschrieben

beschrieben Missionen: Hai mit Harpune jagen Lucia infiltriert Bodybuilder‑Gang Cops verraten sich gegenseitig

Teile von Kapitel 5 wurden gestrichen und überarbeitet

Jason hat einen Freund Donnie , ein „Freak“, der für Brian arbeitet

, ein „Freak“, der für Brian arbeitet Lucia hat ein Kind, das nur zu Beginn auftaucht

Vice City ist die größte Stadt im Spiel

Lucias Fußfessel spielt keine Rolle im Gameplay und verschwindet früh

Stripclubs mit männlichen und weiblichen Tänzern

