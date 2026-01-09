Grand Theft Auto VI: Entlassungen bestätigen Mega‑Leak

Rockstar Games hat bestätigt, dass ein Mitarbeiter im April 2025 wegen der Weitergabe vertraulicher GTA‑6‑Informationen entlassen wurde – genau jene Zeit, in der die ersten Jason‑ und Lucia‑Leaks auftauchten. Damit gelten die späteren Juni‑Leaks für viele Beobachter als weitgehend bestätigt, da sie laut Rockstar ebenfalls aus derselben Quelle stammen.
Rockstar Games hat in einer neuen Stellungnahme bestätigt, dass ein UK‑Mitarbeiter im April 2025 entlassen wurde, weil er vertrauliche GTA‑6‑Informationen an eine dritte Partei weitergegeben hat, die diese anschließend in sozialen Medien veröffentlichte.
Weitere Entlassungen im Jahr 2025 und 2026 betrafen ebenfalls Mitarbeiter, die „spezifische Spielfeatures aus unangekündigten Projekten“ öffentlich diskutiert hatten.
Diese Aussagen decken sich zeitlich exakt mit:
- April 2025: Leak der vollständigen Namen von Jason und Lucia
- Juni 2025: Veröffentlichung der restlichen Gameplay‑Infos durch denselben Leaker
Daher wird der große Leak von Juni 2025 nun als praktisch bestätigt angesehen.
Die geleakten GTA 6 Inhalte im Überblick
Welt und Gameplay
- 700+ betretbare Shops
- Malls und Wolkenkratzer mit funktionierenden Aufzügen
- 5 Story‑Kapitel
- 6‑Sterne‑Wanted‑Level
- Gewichtszu‑ und abnahme‑System
- Beziehungsmechanik für Jason und Lucia
- Rechteckige Minimap mit pinken Wegpunkten
Charakterwechsel und Fähigkeiten
- Neuer Charakterwechsel‑Modus: Jason und Lucia können sich treffen und sofort wechseln, auch während gemeinsamer Aktivitäten
- Begrenztes Waffeninventar, aber Waffenlager im Kofferraum
- Gore und Dismemberment wie in RDR2
- Jason: Deadeye‑ähnliche Fähigkeit
- Lucia: abgeschwächte Version davon
Missionen und Storydetails
- Trailer 2 zeigt nur Inhalte aus Kapitel 1 bis 3, da Kapitel 4 und 5 noch unfertig sind
- Unterwasser‑Schätze und Geheimnisse
- Interaktionssystem mit Greet/Antagonize
- NPCs reagieren auf gezogene Waffen
- Fahrverhalten wird als „best it’s ever been“ beschrieben
- Missionen:
- Hai mit Harpune jagen
- Lucia infiltriert Bodybuilder‑Gang
- Cops verraten sich gegenseitig
- Teile von Kapitel 5 wurden gestrichen und überarbeitet
- Jason hat einen Freund Donnie, ein „Freak“, der für Brian arbeitet
- Lucia hat ein Kind, das nur zu Beginn auftaucht
- Vice City ist die größte Stadt im Spiel
- Lucias Fußfessel spielt keine Rolle im Gameplay und verschwindet früh
- Stripclubs mit männlichen und weiblichen Tänzern
Was sagt ihr zu den Leak-Infos und den daraus resultierenden Entlassungen?
Ja gut die meisten leaked gameplay elemente sind offensichtliche Weiterentwicklungen von rdr2… Das überrascht niemanden. Ansonsten werden noch genug neue Dinge enthalten sein die Leute vom hocker hauen.
Mich nerven diese Leaks mittlerweile. Ich möchte nicht schon jedes Detail im Vorfeld erfahren, sondern das Game soll sich mit beim Spielen entfalten.
Ich frage mich aber auch, was man für einen Geltungsdrang haben muss, um solche Details auszuplaudern. Geld wird man dafür wohl kaum bekommen, oder?
Ja Konsequenz muss sowas auch definitiv haben meiner Meinung nach
Ich warte einfach auf das fertige Spiel, es wird so oder so einen großen Impact geben
Ich bin gespannt ob Rockstar vor Release Gameplay zeigt.
Oh da lasse ich mich lieber überraschen was es so in GTA VI geben wird.