Grand Theft Auto VI: Entwickler schaltet GTA 6 in YouTube-Kommentaren stumm

Acht Jahre nach der Veröffentlichung von Grand Theft Auto V wollen viele Spieler einen neuen Teil der Open World-Spielreihe.

Doch mit dem Release des weltweit sehr erfolgreichen GTA 5 für aktuelle Konsolen im März 2022 scheint es sich für Rockstar Games weiterhin sehr zu lohnen den aktuellen Teil noch weiter zu pflegen.

Dennoch dürfte die Frage nach einem Grand Theft Auto VI bei den Entwicklern jeden Tag präsent sein. Beispielsweise in den Kommentaren auf YouTube.

Dort hat der Entwickler offenbar auf Fragen nach einem neuen Teil aber keine Lust. Denn, Kommentare, die „GTA 6“ enthalten, werden unter den Videos von Rockstar Games auf dem offiziellen Kanal stummgeschaltet. Auch „GTA Six“ scheint gestummt worden zu sein.

Der Twitter-User Not_StrangeMan liefert in einem Tweet einen entsprechenden Beweis, wo er „GTA 6“ unter einem alten Video postete, was auf einem zweiten Account dann aber nicht zu sehen war:

Rockstar Games has muted the word “GTA 6” from their official YouTube channel.

On the left, my main account with the comment. On the right, my alt checking the latest comments. Link to the video: https://t.co/kAseh0kSZv pic.twitter.com/OSFpPfzntf

— The Strange Man Expanded and Enhanced (@Not_StrangeMan) September 19, 2021