Grand Theft Auto VI: Entwicklung vor Schauspielstreiks voll geschützt

Bei der Bilanzpressekonferenz von Take-Two in dieser Woche wurde auch der Streik der SAG-AFTRA, der Gewerkschaft der amerikanischen Schauspieler, thematisiert. So stimmten 98,32 % im Rahmen des Interactive Media Agreement für eine Streikgenehmigung, bei dem auch Mitglieder in Videospielen abgedeckt sind.

Schon seit Oktober 2022 befindet sich SAG-AFTRA mit einigen Videospielunternehmen in Verhandlungen, darunter Electronic Arts, Activision, Epic Games und eben auch Take-Two.

Auch wenn man von Seiten der SAG-AFTRA bisher keine akzeptable Lösung bezüglich „inflationsgerechter Löhne, Schutzmaßnahmen gegen den ausbeuterischen Einsatz künstlicher Intelligenz und grundlegender Sicherheitsvorkehrungen“ gefunden habe, ist man bei Take-Two zuversichtlich, dass man bei der Wiederaufnahme der Gespräche diesen Monat eine Einigung finden wird.

Bei einem Streik von Synchronsprechern und anderen Akteuren für Grand Theft Auto VI sei man aber vollständig geschützt, so CEO Strauss Zelnick.

So wurde Zelnick die Frage gestellt: „Würde ein Streik der Synchronsprecher und Motion-Capture-Akteure die Produktion des nächsten Grand Theft Auto bei Rockstar verlangsamen? Hat Rockstar die Art von Arbeitsverträgen, die es den Schauspielern erlauben würden, während eines Streiks zu arbeiten?“

Zelnick beantwortete die Frage wie folgt: „Die Verhandlungen werden voraussichtlich nächste Woche wieder aufgenommen. Wir sind optimistisch, wir schätzen alle unsere Talente sehr, wir schätzen exzellente Arbeitsbeziehungen und wir freuen uns darauf, eine Einigung zu erzielen, die für alle gut ist.“ „Das war schon immer mein Ansatz. Ich war in meiner Laufbahn an Arbeitsverhandlungen in allen Unterhaltungsbranchen beteiligt, und sie sind immer gut ausgegangen. Sollten sie nicht gut ausgehen, sind wir vollkommen geschützt.“

Für Anfang Dezember kündigte Rockstar Games offizielle den ersten Trailer zu Grand Theft Auto VI an. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.