Grand Theft Auto VI: Erster Trailer knackt Zuschauerrekord

Zuletzt sorgte Rockstar Games mit der erneuten Verschiebung der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI für negative Schlagzeilen. Neuer Termin ist der 19. November 2026.
Da kommt es sicher nicht ungelegen, dass sich jetzt der vor knapp zwei Jahren veröffentlichte Grand Theft Auto VI Trailer 1 den Rekord des weltweit meistgeschauten Trailers auf YouTube sichern konnte.
Mit fast 269 Millionen Aufrufen wurde der Trailer zu Avengers: Infinity War überholt, der zuvor die alte Bestmarke von 268 Millionen Aufrufen innehatte.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Glückwunsch. 🥳 Freue mich auf weitere Trailer. 💚✌🏻
Völlig übertrieben, auch die Aufrufzahlen für Avengers.
Mich persönlich interessieren die Trailer jetzt nicht wirklich
Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass es Video mit über einer Milliarde views gibt
Is das Game wirklich die Nr. 1 hinter Fortnite ? Wird es einfach von vielen lange gezockt ?