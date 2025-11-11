Grand Theft Auto VI: Erster Trailer knackt Zuschauerrekord

Image: Rockstar Games

Knapp zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung wird der erste Trailer zu Grand Theft Auto VI zum meistgeschauten Trailer aller Zeiten.

Zuletzt sorgte Rockstar Games mit der erneuten Verschiebung der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI für negative Schlagzeilen. Neuer Termin ist der 19. November 2026.

Da kommt es sicher nicht ungelegen, dass sich jetzt der vor knapp zwei Jahren veröffentlichte Grand Theft Auto VI Trailer 1 den Rekord des weltweit meistgeschauten Trailers auf YouTube sichern konnte.

Mit fast 269 Millionen Aufrufen wurde der Trailer zu Avengers: Infinity War überholt, der zuvor die alte Bestmarke von 268 Millionen Aufrufen innehatte.

  1. Vayne1986 18215 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 11.11.2025 - 06:33 Uhr

    Glückwunsch. 🥳 Freue mich auf weitere Trailer. 💚✌🏻

    0
  3. Ralle89 27400 XP Nasenbohrer Level 3 | 11.11.2025 - 06:50 Uhr

    Mich persönlich interessieren die Trailer jetzt nicht wirklich

    0
  4. Banshee3774 131032 XP Elite-at-Arms Bronze | 11.11.2025 - 06:50 Uhr

    Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass es Video mit über einer Milliarde views gibt

    0
  5. Economic 86305 XP Untouchable Star 3 | 11.11.2025 - 07:55 Uhr

    Is das Game wirklich die Nr. 1 hinter Fortnite ? Wird es einfach von vielen lange gezockt ?

    0

