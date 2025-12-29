Grand Theft Auto VI: Ex‑Rockstar‑Entwickler beruhigt Fans: „GTA 6 wird keine 100 Dollar kosten“

Mike York sicher: GTA 6 bleibt beim Standardpreis – Premium‑Edition möglich, aber kein teurer Basis‑Release.

Der ehemalige Rockstar‑Entwickler Mike York hat sich zu den anhaltenden Diskussionen über den möglichen Preis von GTA 6 geäußert. Nachdem Gerüchte kursierten, dass der Titel aufgrund seiner enormen Produktionskosten für 100 Dollar verkauft werden könnte, widerspricht York dieser Annahme deutlich.

Er geht davon aus, dass Rockstar den üblichen AAA‑Preis von 70 Dollar ansetzen wird.

York erklärt, dass Rockstar Games keinen Grund habe, den Basispreis künstlich zu erhöhen. Aus seiner Sicht wird das Spiel ohnehin so viele Einheiten verkaufen, dass ein höherer Preis nicht notwendig sei. Ein teurerer Einstieg würde eher das Risiko bergen, bei Spielern einen negativen Eindruck zu hinterlassen – etwas, das Rockstar vermeiden wolle.

Er hält es jedoch für möglich, dass Rockstar eine 99‑Dollar‑Day‑One‑Edition anbieten könnte, die zusätzliche Boni für GTA Online enthält, etwa ein Apartment oder ein umfangreiches Startpaket. Diese Variante würde aber klar optional bleiben, während die Standardversion weiterhin bei 70 Dollar liegen dürfte, heißt es.

Zuvor wurde der Release von Grand Theft Auto VI erneut verschoben – diesmal auf den 19. November 2026. Trotz der Verzögerung bleibt der Preis das dominierende Thema in der Community, und Yorks Einschätzung dürfte viele Fans beruhigen.