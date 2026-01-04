Grand Theft Auto VI: Ex‑Rockstar‑Entwickler enthüllt überraschende Jiggle‑Physics‑Details

GTA 6 rückt erneut in den Fokus, nachdem ein ehemaliger Rockstar‑Entwickler erklärt hat, wie die Jiggle‑Physics im kommenden Open‑World‑Blockbuster funktionieren.

GTA 6 zeigt damit einmal mehr, wie tief Rockstar Games in technische Feinheiten eintaucht, um jede Animation glaubwürdig wirken zu lassen und die Spielwelt noch lebendiger zu gestalten.

Die Erklärung sorgt für Aufsehen, weil viele Spieler nie damit gerechnet hätten, dass GTA 6 derart komplexe Physiksysteme nutzt, um Bewegungen realistischer zu simulieren. Die Reaktionen fallen entsprechend überrascht aus, da die Ausführungen verdeutlichen, wie viel Entwicklungsaufwand in solchen Details steckt.

GTA 6 wird dadurch erneut als Projekt wahrgenommen, das selbst kleinste Elemente wie „schwankende Flüssigkeit z.B. in Bierflaschen“ mit außergewöhnlicher Sorgfalt behandelt.

Former Rockstar developer explains how jiggle physics work in GTA 6. pic.twitter.com/8b7rM2BsVQ — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) January 3, 2026