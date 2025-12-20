Grand Theft Auto VI: Ex‑Rockstar‑Entwickler warnt: Weiterer GTA‑6‑Delay könnte Hype komplett zerstören

GTA‑6‑Hype stirbt, wenn Rockstar noch einmal verschiebt – Fans könnten richtig wütend werden, meint ein Ex-Rockstar-Entwickler.

Ein ehemaliger Entwickler von Rockstar Games hat sich kritisch zur aktuellen Erwartungshaltung rund um GTA 6 geäußert.

Seiner Einschätzung nach könnte die enorme Vorfreude auf das Spiel deutlich abnehmen, sollte es zu einer weiteren Verschiebung kommen.

Er betonte, dass es einen Punkt gebe, an dem zu viele Verzögerungen nicht nur die Geduld der Spieler strapazieren, sondern auch echte Frustration auslösen können.

Für euch als Spieler bedeutet diese Aussage, dass die Entwicklung von GTA 6 unter enormem Druck steht. Die jahrelange Wartezeit, die gigantische mediale Aufmerksamkeit und die hohen Erwartungen der Community sorgen dafür, dass jede Verzögerung besonders stark wahrgenommen wird. Laut dem Ex‑Rockstar‑Mitarbeiter besteht die Gefahr, dass der Hype kippt, wenn das Spiel erneut verschoben wird, da Fans irgendwann das Gefühl bekommen könnten, hingehalten zu werden.

Die Aussage spiegelt die wachsende Spannung in der Gaming‑Community wider, die seit der offiziellen Ankündigung auf neue Informationen und ein konkretes Release‑Datum wartet. Rockstar Games hat bisher keine weiteren Verschiebungen bestätigt, doch die Diskussion zeigt, wie sensibel das Thema geworden ist und wie stark die Erwartungen an GTA 6 inzwischen sind.

Was sagt ihr dazu? Würde eine weitere Verschiebung zu GTA 6 euren Hype auch kaputt machen – oder kann nichts und niemand den Hype rund um Grand Theft Auto VI schmälern?