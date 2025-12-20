Grand Theft Auto VI: Ex‑Rockstar‑Entwickler warnt: Weiterer GTA‑6‑Delay könnte Hype komplett zerstören

Ein ehemaliger Entwickler von Rockstar Games hat sich kritisch zur aktuellen Erwartungshaltung rund um GTA 6 geäußert.
Seiner Einschätzung nach könnte die enorme Vorfreude auf das Spiel deutlich abnehmen, sollte es zu einer weiteren Verschiebung kommen.
Er betonte, dass es einen Punkt gebe, an dem zu viele Verzögerungen nicht nur die Geduld der Spieler strapazieren, sondern auch echte Frustration auslösen können.
Für euch als Spieler bedeutet diese Aussage, dass die Entwicklung von GTA 6 unter enormem Druck steht. Die jahrelange Wartezeit, die gigantische mediale Aufmerksamkeit und die hohen Erwartungen der Community sorgen dafür, dass jede Verzögerung besonders stark wahrgenommen wird. Laut dem Ex‑Rockstar‑Mitarbeiter besteht die Gefahr, dass der Hype kippt, wenn das Spiel erneut verschoben wird, da Fans irgendwann das Gefühl bekommen könnten, hingehalten zu werden.
Die Aussage spiegelt die wachsende Spannung in der Gaming‑Community wider, die seit der offiziellen Ankündigung auf neue Informationen und ein konkretes Release‑Datum wartet. Rockstar Games hat bisher keine weiteren Verschiebungen bestätigt, doch die Diskussion zeigt, wie sensibel das Thema geworden ist und wie stark die Erwartungen an GTA 6 inzwischen sind.
Was sagt ihr dazu? Würde eine weitere Verschiebung zu GTA 6 euren Hype auch kaputt machen – oder kann nichts und niemand den Hype rund um Grand Theft Auto VI schmälern?
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Der Hype um dieses Game kann gar nicht zerstört werden.
Es ist größer als jedes andere Entertainmentprodukt.
Sorry aber ne, die Aussage ist quatsch. Das Spiel wird einen gigantischen Hype erfahren und Thema Nr.1 in der Spiele-Landschaft sein, egal wann auch immer es kommt.
R* hat imo ein ganz anderes Problem: wegen den gefeuerten MA und ihren daraufhin fadenscheinigen Begründungen „dürfen“ sie sich jetzt in GB mit den dortigen Behörden/Gerichten und sogar dem Ministerium auseinander setzen.
Richtig so und Grund genug für mich, GTA 6 zu boykottieren! Oder, um Public Enemy zu zitieren: „Don’t believe the Hype!“
Aufgrund dessen bzw. deren Gebahren hat der Hype für mich null Relevanz und R* seine komplette Sympathie bei mir eingebüßt.
Die können das Spiel noch Jahre so spielen, der Hype bleibt.
Ich hoffe aufe eine 2027 Verschiebung. 2026 ist zu voll im Edel Pass.😅
Den Hype kann man nicht kaputt machen eine neuerliche Verschiebung würde aber bei manchen Wut und Zorn entstehen lassen.
Wird sowieso einen Hype geben, egal wann es kommt, mir ist das Spiel eh egal, mache mir nur Sorgen, dass deswegen andere für mich relevante Spiele verschoben werden, gerade 2026 Oktober bis Dezember sind gefährdet, wünsche mir eine weitere Verschiebung in dem Zusammenhang auf April/Mai 2027.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem Erfolg des Spiels schaden würde. Die Masse wartet doch nur drauf, das Geld auszugeben und wird nicht müde zu betonen, dass ein Spiel wie GTA VI auch 100 € wert wäre.
Das Geld liegt da und wartet, ob Rockstar jetzt 2026 vorbeikommt und es einsammelt oder erst 2028…
Es kommt 2027 mit der besten Version auf Xbox Next 💯
To big to fail, bei GTA könnte das echt hinhauen, außer die verkacken das Game komplett.