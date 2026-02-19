Grand Theft Auto VI: Ex-Rockstar-Animator sieht Crimson Desert als echten GOTY Rivalen

Während Grand Theft Auto 6 als der mit Abstand größte Release des Jahres gehandelt wird, sorgt ein ehemaliger Rockstar-Games-Animator nun für Diskussionen.
Mike York erklärt in einem neuen Video, dass Crimson Desert gefährlich nah an einem Game of the Year-Titel sein könnte – vorausgesetzt, Rockstar liefert nicht die erwartete Qualität.
York lobt vor allem die Open-World-Aktivitäten, die Vielfalt und das Gefühl, sich komplett in der Welt verlieren zu können. Für ihn ist Crimson Desert ein ernstzunehmender Konkurrent, der GTA 6 im schlimmsten Fall sogar überholen könnte.
Seine Aussagen fallen deutlich aus:
„Dieses Spiel könnte Game of the Year werden. Merkt euch meine Worte.“
„Wenn GTA 6 patzt, könnte Crimson Desert Game of the Year werden.“
„Wenn GTA 6 dieses Jahr gar nicht existieren würde, würde Crimson Desert den Titel wahrscheinlich holen.“
York spricht damit aus, was viele Beobachter bereits vermuten: Crimson Desert könnte der Überraschungshit des Jahres werden – und Rockstar unter Druck setzen.
Wie seht ihr das? Könnte Crimson Desert der Überraschungshit nach (oder vor) GTA 6 im Jahr 2026 sein?
Freu mich auch schon auf Crimson Desert, bin gespannt wie das Spiel ist.
Denke und hoffe auch das dies ein Überraschungstitel sein könnte.
Aber es kommen ja noch einige Titel dieses Jahr auf uns zu.
Am Ende muss ein Game nicht für mich GOTY sein damit ich mein Spaß haben kann.
GOTY heißt auch Game of Team Yabbadabbaduh!
Ich weis ja nicht.
Die Steuerung scheint, zumindest nach den ganzen Gameplay Videos, ziemlich überladen zu sein.
7 Tasten um eine Flagge zu hissen.
Das hätte man einfacher machen können mit z.b. einer taste zum aufheben und im Steuerrad dann hissen auswählen.
Wenn das alles so unnötig kompliziert ist, werd ichs nicht spielen.
Selbst wenn GTA 6 „nur“ gut wird ist Crimson Desert nicht Goty. Da sind ganz andere Kaliber am start ^^
🤣😂 da bremst aber GTA6 die Erwartungen gewaltig 😄, hat Crimson Desert deutlich mehr Inhalte 🤔??
Hört sich aufjedenfall nicht mehr so überzeugend an.
Es wäre natürlich top, wenn CD so geil wird, dass es ein perfektes GTA VI noch übertrifft und den Titel abräumt.