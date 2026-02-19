Grand Theft Auto VI: Ex-Rockstar-Animator sieht Crimson Desert als echten GOTY Rivalen

Während Grand Theft Auto 6 als der mit Abstand größte Release des Jahres gehandelt wird, sorgt ein ehemaliger Rockstar-Games-Animator nun für Diskussionen.

Mike York erklärt in einem neuen Video, dass Crimson Desert gefährlich nah an einem Game of the Year-Titel sein könnte – vorausgesetzt, Rockstar liefert nicht die erwartete Qualität.

York lobt vor allem die Open-World-Aktivitäten, die Vielfalt und das Gefühl, sich komplett in der Welt verlieren zu können. Für ihn ist Crimson Desert ein ernstzunehmender Konkurrent, der GTA 6 im schlimmsten Fall sogar überholen könnte.

Seine Aussagen fallen deutlich aus:

„Dieses Spiel könnte Game of the Year werden. Merkt euch meine Worte.“ „Wenn GTA 6 patzt, könnte Crimson Desert Game of the Year werden.“ „Wenn GTA 6 dieses Jahr gar nicht existieren würde, würde Crimson Desert den Titel wahrscheinlich holen.“

York spricht damit aus, was viele Beobachter bereits vermuten: Crimson Desert könnte der Überraschungshit des Jahres werden – und Rockstar unter Druck setzen.

Wie seht ihr das? Könnte Crimson Desert der Überraschungshit nach (oder vor) GTA 6 im Jahr 2026 sein?