Grand Theft Auto VI: Rockstar North Studio weiterhin geöffnet und betriebsbereit

Der Hauptsitz des in Schottland ansässigen, führenden GTA-Entwicklerstudios Rockstar North, wurde am Montagmorgen um 5 Uhr von einer Explosion und einem damit einhergehenden Brand heimgesucht.
Glücklicherweise gab es bei dem Vorfall, der durch eine Fehlfunktion eines Heizkessels ausgelöst wurde, keine Verletzten. Die angerückte Feuerwehr und Rettungskräfte konnten den Ort des Geschehens bereits um kurz nach 9 Uhr wieder verlassen.
Auch für Videospielfans ging die Sache glimpflich aus. Denn wie ein Sprecher von Rockstar Games gegenüber BNO News erklärt, sei das Studio weiterhin geöffnet und betriebsbereit und der Vorfall habe keinerlei Auswirkungen auf die Entwicklung von Grand Theft Auto VI.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das wäre auch komisch gewesen, gerade in den heutigen Zeiten der Technik sollte sowas nicht zu großen Problemen führen.
Hauptsache niemand verletzt.
Rockstar schafft es auf jeden Fall, dauerpräsent zu sein…
Rockstars bleiben eben Rockstars. 🤘🙈
Die nutzen auch jedes Mittel um eine erneute Verschiebung zu rechtfertigen 😀
Aber gut, dass niemand verletzt wurde.
Das wichtigste steht im Text: keine Verletzen!
Gut das niemand verletzt wurde finde es aber trotzdem
fahrlässig das Studio jetzt schon wieder zu eröffnen
Man sollte Sicherheitshalber das komplette Gebäude gründlich überprüfen