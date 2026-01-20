Grand Theft Auto VI: Rockstar North Studio weiterhin geöffnet und betriebsbereit

Im Hauptsitz des Grand Theft Auto VI-Entwicklers Rockstar North gab es eine Explosion mit anschließendem Feuer.

Der Hauptsitz des in Schottland ansässigen, führenden GTA-Entwicklerstudios Rockstar North, wurde am Montagmorgen um 5 Uhr von einer Explosion und einem damit einhergehenden Brand heimgesucht.

Glücklicherweise gab es bei dem Vorfall, der durch eine Fehlfunktion eines Heizkessels ausgelöst wurde, keine Verletzten. Die angerückte Feuerwehr und Rettungskräfte konnten den Ort des Geschehens bereits um kurz nach 9 Uhr wieder verlassen.

Auch für Videospielfans ging die Sache glimpflich aus. Denn wie ein Sprecher von Rockstar Games gegenüber BNO News erklärt, sei das Studio weiterhin geöffnet und betriebsbereit und der Vorfall habe keinerlei Auswirkungen auf die Entwicklung von Grand Theft Auto VI.