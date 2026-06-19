Grand Theft Auto VI: Fans entdecken ungewöhnliches Detail im Cover-Art-Alligator

Ein Detail auf der Grand Theft Auto VI Cover-Art sorgt für Diskussionen, nachdem Fans die Zahnanzahl des Alligators genauer unter die Lupe genommen haben.

Die neu enthüllte Cover-Art zu Grand Theft Auto VI sorgt weiterhin für Diskussionen in der Community. Im Mittelpunkt steht dabei ein Alligator-Detail, das von einigen Fans genauer analysiert wurde und inzwischen für zahlreiche Spekulationen im Netz sorgt.

Auslöser der Debatte ist eine Beobachtung eines Reddit-Nutzers, der die Zähne des dargestellten Alligators gezählt haben will. Demnach komme das Tier auf etwa 60 Zähne, während echte Alligatoren in der Regel zwischen 74 und 80 Zähne besitzen. Diese Abweichung hat innerhalb der Community schnell für Aufmerksamkeit gesorgt.

Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass Alligatoren ihre Zähne kontinuierlich ersetzen und im Laufe ihres Lebens tausende Zähne nachwachsen können. In diesem Zusammenhang wurde spekuliert, dass es sich bei dem dargestellten Tier möglicherweise um ein jüngeres Exemplar handeln könnte oder die Darstellung bewusst stilisiert wurde.

In der Community sorgte die Beobachtung vor allem für humorvolle Reaktionen. Einige Nutzer kommentierten scherzhaft, das Spiel sei dadurch „unspielbar“ oder zogen ironische Vergleiche zu anderen problematischen Releases. Andere wiederum sprachen augenzwinkernd von einer übertriebenen Reaktion auf ein kleines Detail.

Auch Spekulationen über mögliche versteckte Bedeutungen innerhalb der Zahl tauchten auf, wurden jedoch eher mit Skepsis aufgenommen. Konkrete Hinweise darauf, dass die Zahnanzahl Teil eines größeren Hinweises im Spiel sein könnte, gibt es bislang nicht.

Wahrscheinlicher ist, dass es sich schlicht um eine stilistische Entscheidung im Rahmen der Illustration handelt. Dennoch zeigt die Diskussion erneut, mit welcher Genauigkeit Fans selbst kleinste Details rund um Grand Theft Auto VI analysieren und interpretieren.