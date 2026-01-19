Grand Theft Auto VI: Feuer bei Rockstar Games in Edinburgh

In den frühen Morgenstunden kam es auf der Holyrood Road in Edinburgh zu einem Einsatz bei Rockstar North. Die Straße rund um den Sitz des Entwicklers wurde weiträumig abgesperrt, nachdem kurz nach fünf Uhr Alarm ausgelöst worden war. Mehrere Einheiten der Scottish Fire and Rescue Service trafen ein, um die Lage zu sichern und mögliche Gefahren auszuschließen.

Die Einsatzkräfte konzentrierten sich auf strukturelle Schäden an einem kommerziellen Gebäude, wie ein Sprecher erklärte. Rund drei Stunden lang arbeiteten die Feuerwehrleute daran, die betroffene Stelle zu stabilisieren, bevor sie den Bereich wieder freigaben.

Verletzte wurden nicht gemeldet, und die Teams verließen den Einsatzort am Vormittag.

Unklar bleibt bislang, was den Vorfall ausgelöst hat. Erste Berichte deuten auf eine mögliche Explosion in einem Heizungsraum hin, doch offizielle Bestätigungen stehen aus.

Die Situation sorgt dennoch für Aufmerksamkeit, da Rockstar North derzeit intensiv an der nächsten Ausgabe der erfolgreichen Grand Theft Auto‑Reihe arbeitet. Das kommende Grand Theft Auto VI befindet sich in der finalen Phase der Entwicklung und soll im November erscheinen.