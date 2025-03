Grand Theft Auto VI: Gangster-Epos kostet 100 US-Dollar laut Analyst

Branchenanalyst Michael Pachter von Wedbush Securities geht davon aus, dass Publisher Take-Two und Entwickler Rockstar planen, Grand Theft Auto VI zum Preis von 100 US-Dollar zu verkaufen. Schmackhaft gemacht werden soll der Preis Pachter zufolge mit In-Game-Währung für GTA Online.

Mit einer ähnlichen Strategie sei es schon Activision gelungen, die Verkäufe von Call of Duty Premium durch Boni für Call of Duty Warzone und Call of Duty Mobile um 40 Prozent zu steigern:

„Wir glauben, dass das Unternehmen plant, das Spiel zu einem bisher unbekannten Preis zu verkaufen, und vermuten, dass das Management den Verbrauchern einen Anreiz bieten kann, 100 Dollar oder mehr pro Einheit zu zahlen, indem es sie mit einer großen Menge an In-Game-Währung belohnt, die sie in GTA Online ausgeben können.“ „Es gibt einen Präzedenzfall für die Integration eines Online-Spielerlebnisses in ein Premium-Spiel, wie Activision es mit Call of Duty Warzone und Call of Duty Mobile vor der Veröffentlichung des jährlichen Call of Duty Premium-Teils getan hat“, so Pachter. „Im Fall von Activision führte die Integration zu einer 40-prozentigen Steigerung der Verkäufe von Call of Duty Premium; im Fall von Take-Two glauben wir, dass eine erfolgreiche Integration von GTA Online und GTA VI zu einem Preispunkt von 100 Dollar für das Premium-Spiel führen kann.“