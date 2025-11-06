Grand Theft Auto VI: Gefeuerte Mitarbeiter sollen Informationen geleakt haben

Nicht wegen gewerkschaftlicher Organisierung, sondern der Weitergabe von Informationen sollen Mitarbeiter von Grand Theft Auto VI gefeuert worden sein.

Vergangene Woche entließ Rockstar Games laut einem Bericht rund 30 bis 40 Mitarbeitende in Großbritannien und Kanada offiziell wegen „Fehlverhalten“.

Die Gewerkschaft IWGB vermutete jedoch, dass die Kündigungen dazu dienten, gewerkschaftliche Organisierungsversuche zu unterbinden, da die Betroffenen Mitglieder einer privaten Discord-Gruppe waren und offenbar entsprechende Pläne verfolgten.

Rockstar Games widerspricht diesem Bericht. Ein Sprecher sagte gegenüber Bloomberg, sie seien wegen der Weitergabe von Unternehmensgeheimnissen gefeuert worden.

„Letzte Woche haben wir Maßnahmen gegen eine kleine Anzahl von Personen ergriffen, die vertrauliche Informationen in einem öffentlichen Forum verbreitet und diskutiert haben – ein Verstoß gegen unsere Unternehmensrichtlinien.“ „Dies stand in keinerlei Zusammenhang mit dem Recht der Menschen, einer Gewerkschaft beizutreten oder sich gewerkschaftlich zu betätigen.“

Jason Schreier weist in einem Post auf Bluesky darauf hin, dass Rockstars Stellungnahme recht vage formuliert ist, sich aber offenbar auf Mitarbeiter bezieht, die sich in einem gewerkschaftlich organisierten Discord-Channel über ihre Arbeit ausgetauscht haben – und nicht etwa auf große Leaks zu GTA6.

Seiner Ansicht nach deutet sich ein juristischer Konflikt an, bei dem Rockstar vermutlich argumentieren wird, dass die betreffenden Beschäftigten vertrauliche Arbeitsinformationen in diesem Chat weitergegeben haben.