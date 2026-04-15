Grand Theft Auto VI: Gehackte Daten legen Anti-Cheat-System offen

Im Zuge des kürzlichen Hacker-Angriffs veröffentlichte Daten legen das Anti-Cheat-System von Rockstar Games offen.

Nach den gescheiterten Verhandlungen mit Rockstar Games ließ die Hacker-Gruppe „ShinyHunters“ ihren Worten Taten folgen und veröffentlichte diverse Daten, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren.

Während der Schwerpunkt der Veröffentlichung auf Grand Theft Auto Online und Red Dead Online, Einnahmen durch Shark Cards und Spielerzahlen auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 liegt, ist noch ein weiteres pikantes Detail enthalten.

So wurde auch das von Rockstar Games angewendete Anti-Cheat-Systeme offengelegt, was vor allem im Angesicht der kommenden Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI für Probleme, beziehungsweise reichlich Arbeit für die Entwickler sorgen könnte.

Welche Maßnahmen Rockstar jetzt in Erwägung zieht und ob man möglicherweise das bisherige Anti-Cheat-Systeme komplett überarbeiten muss, ist bisher nicht bekannt.