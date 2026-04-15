Grand Theft Auto VI: Gehackte Daten legen Anti-Cheat-System offen

Nach den gescheiterten Verhandlungen mit Rockstar Games ließ die Hacker-Gruppe „ShinyHunters“ ihren Worten Taten folgen und veröffentlichte diverse Daten, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren.
Während der Schwerpunkt der Veröffentlichung auf Grand Theft Auto Online und Red Dead Online, Einnahmen durch Shark Cards und Spielerzahlen auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 liegt, ist noch ein weiteres pikantes Detail enthalten.
So wurde auch das von Rockstar Games angewendete Anti-Cheat-Systeme offengelegt, was vor allem im Angesicht der kommenden Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI für Probleme, beziehungsweise reichlich Arbeit für die Entwickler sorgen könnte.
Welche Maßnahmen Rockstar jetzt in Erwägung zieht und ob man möglicherweise das bisherige Anti-Cheat-Systeme komplett überarbeiten muss, ist bisher nicht bekannt.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ohje, das ist gar nicht gut
Ärgerlich für alle die gerne Online, am besten ohne diese wiederlichen Cheater, spielen möchten.
Dann müssen sie die Verteidigungslinie neu aufbauen, die Cheater stehen sicher schon in den Startlöchern.
Die sind durch ihre Größe bestimmt ein beliebtes Ziel. Hoffentlich bekommen sie es in den Griff.
Und trotzdem ist der beste Weg, den Hackern nicht zu geben, was sie wollen. Echt widerlich diese Kerle. Ich denke, dass Rockstar ihr Anti-Cheat-System updaten kann, sodass der Teil des Leaks keinen dauerhaften Schaden anrichtet.
Das heißt jetzt zusätzliche Arbeit für Rockstar. 🙉😡
And here we go! Ich hab in der letzten News zum Hack geschrieben, dass wenn Firmen den Vorgang herunterspielen, häufig die Kacke am dampfen ist. Das wird massiv Mehrarbeit bedeuten um etwas neues zu entwickeln. War beim HL2-Hack ebenso.