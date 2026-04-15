Grand Theft Auto VI: Gehackte Daten legen Anti-Cheat-System offen

7 Autor: , in News / Grand Theft Auto VI
Übersicht
Image: Rockstar Games

Im Zuge des kürzlichen Hacker-Angriffs veröffentlichte Daten legen das Anti-Cheat-System von Rockstar Games offen.

Nach den gescheiterten Verhandlungen mit Rockstar Games ließ die Hacker-Gruppe „ShinyHunters“ ihren Worten Taten folgen und veröffentlichte diverse Daten, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren.

Während der Schwerpunkt der Veröffentlichung auf Grand Theft Auto Online und Red Dead Online, Einnahmen durch Shark Cards und Spielerzahlen auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 liegt, ist noch ein weiteres pikantes Detail enthalten.

So wurde auch das von Rockstar Games angewendete Anti-Cheat-Systeme offengelegt, was vor allem im Angesicht der kommenden Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI für Probleme, beziehungsweise reichlich Arbeit für die Entwickler sorgen könnte.

Welche Maßnahmen Rockstar jetzt in Erwägung zieht und ob man möglicherweise das bisherige Anti-Cheat-Systeme komplett überarbeiten muss, ist bisher nicht bekannt.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Grand Theft Auto VI

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Holy Moly 163124 XP First Star Silber | 15.04.2026 - 07:18 Uhr

    Ärgerlich für alle die gerne Online, am besten ohne diese wiederlichen Cheater, spielen möchten.

    0
  3. Katanameister 389420 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.04.2026 - 07:27 Uhr

    Dann müssen sie die Verteidigungslinie neu aufbauen, die Cheater stehen sicher schon in den Startlöchern.

    0
  4. RappScallion 35660 XP Bobby Car Raser | 15.04.2026 - 08:17 Uhr

    Die sind durch ihre Größe bestimmt ein beliebtes Ziel. Hoffentlich bekommen sie es in den Griff.

    0
  5. EdgarAllanFloh 121920 XP Man-at-Arms Bronze | 15.04.2026 - 08:38 Uhr

    Und trotzdem ist der beste Weg, den Hackern nicht zu geben, was sie wollen. Echt widerlich diese Kerle. Ich denke, dass Rockstar ihr Anti-Cheat-System updaten kann, sodass der Teil des Leaks keinen dauerhaften Schaden anrichtet.

    0
  7. faktencheck 182200 XP Battle Rifle Man | 15.04.2026 - 09:04 Uhr

    And here we go! Ich hab in der letzten News zum Hack geschrieben, dass wenn Firmen den Vorgang herunterspielen, häufig die Kacke am dampfen ist. Das wird massiv Mehrarbeit bedeuten um etwas neues zu entwickeln. War beim HL2-Hack ebenso.

    0

Hinterlasse eine Antwort