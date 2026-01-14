Grand Theft Auto VI: Gerichtsdokumente liefern neue Details zum Online-Modus

Beweisunterlagen der IWGB-Klage gegen Rockstar Games bringen neue Details zu Grand Theft Auto VI ans Licht. Die Dokumente, die im Rahmen der laufenden Untersuchung wegen angeblicher Gewerkschaftsbehinderung offengelegt wurden, enthalten interne Nachrichten, die auf eine 32-Spieler-Lobby für den kommenden Online-Modus hindeuten könnten.
Im Mittelpunkt stehen Discord-Nachrichten, die Chris Bratt von People Make Games in Glasgow einsehen konnte. Einige dieser Inhalte galten als so sensibel, dass Rockstars Vertreter sie nicht öffentlich verlesen wollte. Da jedoch keine Berichterstattungsbeschränkungen beantragt wurden, sind die betreffenden Passagen inzwischen bekannt.
Zunächst geht es darin um interne Vorgaben zur Urlaubsplanung, bevor eine Nachricht auftaucht, die von einer Testsession mit 32 Teilnehmern berichtet. Ein weiterer Mitarbeiter kommentierte, dass mehrere QA-Studios vorhanden seien und eine solche Session organisierbar sein müsse.
Diese Hinweise beziehen sich laut Rockstar auf ein unangekündigtes Online-Feature eines laufenden Projekts. Die Formulierungen im offiziellen Statement betonen die Sorge über das Teilen hochsensibler Informationen zu Inhalten und Funktionen eines noch nicht vorgestellten Online-Dienstes.
Zwar wird nicht ausdrücklich bestätigt, dass es sich dabei um GTA 6 Online handelt, doch die Erwähnung der geplanten Spielerzahl sorgt für entsprechende Spekulationen. Zum Vergleich: Auch GTA 5 Online setzt auf 32 Plätze, davon 30 aktive Spieler und zwei Zuschauer.
Parallel dazu taucht in den Unterlagen eine weitere Nachricht auf, die laut Rockstar direkt mit der Entwicklung von GTA 6 zusammenhängt. Ein Mitarbeiter erhielt als einziges Beweisstück eine kurze interne Rückmeldung, die laut Rockstars Publishing-Chefin Jeniffer Kolbe Rückschlüsse auf den Entwicklungsstand zulassen könne und potenziell die Zusammenarbeit im Team beeinträchtige.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hmm allzu Detailreich ist das ganze ja nicht, wenn es heißt mehr oder minder bleibt es beim Alten….
Der Online Modus ist mir total egal.
Dem schließe ich mich an 👍
Ich auch. Hab ich gar kein Interesse dran. Hauptsache die Story stimmt.
Aber das wird Rockstar anders sehen. Online holen sie ja noch Mal unglaublich viel Kohle raus.
Hat man ja auch an V gesehen, die haben schon vor Jahren den Singleplayer nichts mehr gegeben sondern nur noch den Multi gefördert und auch gern mal n paar shark cards in den store gelegt.
Das einzige was ich gern ausnm Multi hätte wäre der wechsel von Winter zu Sommer und umgekehrt
Dito
Richtig spannend 😴.
Denke wenn er wie GTA online wird bin ich beim Solo Spielen