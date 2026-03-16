Grand Theft Auto VI: Gerücht deutet auf mögliche Neuigkeiten im April hin

12 Autor: , in News / Grand Theft Auto VI
Übersicht
Image: Rockstar Games

GTA 6 Gerücht lässt Fans auf neue Infos im April hoffen!

Zu Grand Theft Auto VI könnte es schon bald neue Informationen geben. Ein aktuelles Gerücht sorgt derzeit bei Fans für neue Spekulationen rund um den mit Spannung erwarteten Open-World-Titel.

Der YouTuber GameRiot erklärte in einem Beitrag, dass er aus mehreren Quellen gehört habe, dass im April möglicherweise etwas Neues zu GTA 6 gezeigt werden könnte.

Konkrete Details nannte er jedoch nicht. Laut seiner Aussage habe er lediglich „einige Gerüchte von mehreren Leuten“ gehört, die darauf hindeuten könnten, dass Rockstar im April neue Informationen veröffentlichen könnte.

Wie bei solchen Meldungen üblich, solltet ihr das Ganze jedoch mit Vorsicht genießen. Offizielle Ankündigungen von Rockstar Games zu neuen Trailern, Gameplay oder weiteren Details stehen derzeit weiterhin aus.

Fans warten seit der ersten offiziellen Enthüllung gespannt auf neue Einblicke in das kommende Open-World-Spiel.

Grand Theft Auto VI erscheint für Xbox Series X|S und PlayStation 5 am 19. November 2026.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Grand Theft Auto VI

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. Economic 96265 XP Posting Machine Level 3 | 16.03.2026 - 16:45 Uhr

    Es wird langsam Zeit für die erste News für Titel die im Herbst kommen !

    P.s. Gears E Day wurde nochmals auf der GDC für 2026 Bestätigt

    1
  5. Katanameister 357700 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.03.2026 - 18:01 Uhr

    Würde auf jeden Fall die Veröffentlichung im Herbst zementieren, ansonsten gäbe es berechtigte Zweifel.

    0
  7. Mr Bob Kelso 13370 XP Leetspeak | 16.03.2026 - 18:38 Uhr

    Vielleicht eine erneute Verschiebung und dazu gibs dann als Versöhnung wieder einen neuen Trailer???? Bin aber trotzdem gespannt..

    0
    • GERxJOHNNY 67950 XP Romper Domper Stomper | 16.03.2026 - 18:48 Uhr
      Antwort auf Mr Bob Kelso

      Das Weihnachtsgeschäft lassen sie sich nicht durch die Lappen gehen. Außerdem ist es üblich, dass Rockstar Spiele 2x verschoben werden

      0
      • Mr Bob Kelso 13370 XP Leetspeak | 16.03.2026 - 19:06 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Naja nicht wirklich..GTA 3 und 4 wurden jeweils einmal verschoben und GTA 5 das stimmt 2 mal verschoben. Aber 6 ist nochmal ne andere Hausnummer. Aber wie werden es sehen was kommt

        0
  8. GERxJOHNNY 67950 XP Romper Domper Stomper | 16.03.2026 - 18:46 Uhr

    Krass wie die Zeit verfliegt. Das Spiel sollte ja ursprünglich im Mai erscheinen. Wo ich von Anfang an nicht dran geglaubt hatte

    0

Hinterlasse eine Antwort