Grand Theft Auto VI: Gerücht deutet auf mögliche Neuigkeiten im April hin

GTA 6 Gerücht lässt Fans auf neue Infos im April hoffen!

Zu Grand Theft Auto VI könnte es schon bald neue Informationen geben. Ein aktuelles Gerücht sorgt derzeit bei Fans für neue Spekulationen rund um den mit Spannung erwarteten Open-World-Titel.

Der YouTuber GameRiot erklärte in einem Beitrag, dass er aus mehreren Quellen gehört habe, dass im April möglicherweise etwas Neues zu GTA 6 gezeigt werden könnte.

Konkrete Details nannte er jedoch nicht. Laut seiner Aussage habe er lediglich „einige Gerüchte von mehreren Leuten“ gehört, die darauf hindeuten könnten, dass Rockstar im April neue Informationen veröffentlichen könnte.

Wie bei solchen Meldungen üblich, solltet ihr das Ganze jedoch mit Vorsicht genießen. Offizielle Ankündigungen von Rockstar Games zu neuen Trailern, Gameplay oder weiteren Details stehen derzeit weiterhin aus.

Fans warten seit der ersten offiziellen Enthüllung gespannt auf neue Einblicke in das kommende Open-World-Spiel.

Grand Theft Auto VI erscheint für Xbox Series X|S und PlayStation 5 am 19. November 2026.