Grand Theft Auto VI: Gerücht deutet auf mögliche Neuigkeiten im April hin

Zu Grand Theft Auto VI könnte es schon bald neue Informationen geben. Ein aktuelles Gerücht sorgt derzeit bei Fans für neue Spekulationen rund um den mit Spannung erwarteten Open-World-Titel.
Der YouTuber GameRiot erklärte in einem Beitrag, dass er aus mehreren Quellen gehört habe, dass im April möglicherweise etwas Neues zu GTA 6 gezeigt werden könnte.
Konkrete Details nannte er jedoch nicht. Laut seiner Aussage habe er lediglich „einige Gerüchte von mehreren Leuten“ gehört, die darauf hindeuten könnten, dass Rockstar im April neue Informationen veröffentlichen könnte.
Wie bei solchen Meldungen üblich, solltet ihr das Ganze jedoch mit Vorsicht genießen. Offizielle Ankündigungen von Rockstar Games zu neuen Trailern, Gameplay oder weiteren Details stehen derzeit weiterhin aus.
Fans warten seit der ersten offiziellen Enthüllung gespannt auf neue Einblicke in das kommende Open-World-Spiel.
Grand Theft Auto VI erscheint für Xbox Series X|S und PlayStation 5 am 19. November 2026.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es wäre aber auch Zeit für neue News.
Ja wirklich so langsam müssen sie mal rausrücken.
Gerüchte über Gerüchte
Es wird langsam Zeit für die erste News für Titel die im Herbst kommen !
P.s. Gears E Day wurde nochmals auf der GDC für 2026 Bestätigt
Das sind schonmal gute Nachrichten 👌.
Würde auf jeden Fall die Veröffentlichung im Herbst zementieren, ansonsten gäbe es berechtigte Zweifel.
Bin mal gespannt ob und was im April kommt
Vielleicht eine erneute Verschiebung und dazu gibs dann als Versöhnung wieder einen neuen Trailer???? Bin aber trotzdem gespannt..
Das Weihnachtsgeschäft lassen sie sich nicht durch die Lappen gehen. Außerdem ist es üblich, dass Rockstar Spiele 2x verschoben werden
Naja nicht wirklich..GTA 3 und 4 wurden jeweils einmal verschoben und GTA 5 das stimmt 2 mal verschoben. Aber 6 ist nochmal ne andere Hausnummer. Aber wie werden es sehen was kommt
Krass wie die Zeit verfliegt. Das Spiel sollte ja ursprünglich im Mai erscheinen. Wo ich von Anfang an nicht dran geglaubt hatte
Leaks und Gerüchte oder eher umgekehrt.