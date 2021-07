Grand Theft Auto VI: Gerücht: Geleakte Map zeigt angeblich Vice City

Auf Reddit wurde jetzt ein Video analysiert, dass angeblich eine Map von Grand Theft Auto VI zeigen soll. Das meint jedenfalls User „FireflighTim“ erkennen zu zu können.

Er glaubt, die Karte zeige Vice City und sei nur etwa 1/3 oder 1/4 der Größe von Los Santos aus dem fünften Teil. Er will zum Beispiel „Poinciana Beach“ als ein Palm Beach-Äquivalent, „Big Key Head“ als Florida Keys und „Tortona Speedway“ als Äquivalent zum Nascar Daytona Speedway darauf erkennen.

Angeblich will er auch ein Disney World/Universal Studios-Äquivalent sehen und in der Mitte der Karte sieht man „Quincy World“. „Quincy“ ist eine Anspielung auf Fred Quincy, das GTA-Äquivalent von Walt Disney, der tatsächlich in den Mordfall verwickelt war, der in die PlayStation 4-Version von GTA V eingefügt wurde.