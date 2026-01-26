Grand Theft Auto VI: Gerücht: GTA 6 erscheint angeblich ohne physische Day One Version

Image: Rockstar Games

Ein neuer Leak behauptet, dass GTA 6 zum Release ausschließlich digital erscheinen soll!

Ein frisches Gerücht sorgt derzeit für Diskussionen rund um GTA 6. Laut dem bekannten EU Händler und Leaker Graczdariwho plant Take Two, zum Launch des Spiels keine physischen Day One Versionen auszuliefern. Die Entscheidung soll angeblich darauf abzielen, das Risiko von Story Leaks und Asset Leaks zu minimieren.

Als Vergleich wird der Umgang mit sensiblen Inhalten bei The Last of Us Part II genannt, das ebenfalls von umfangreichen Leaks betroffen war.

Die Behauptung stammt jedoch ausschließlich von dieser einen Quelle und wurde bislang nicht bestätigt. Weder Rockstar Games noch Take Two haben sich zu einem möglichen Verzicht auf Boxed Releases geäußert. Entsprechend bleibt unklar, ob es sich um eine tatsächliche strategische Überlegung handelt oder lediglich um eine Fehlinformation, die sich aus internen Spekulationen speist.

Bis eine offizielle Stellungnahme erfolgt, bleibt das Gerücht ein einzelner Hinweis, der die Debatte über den möglichen digitalen Fokus von GTA 6 weiter anheizt.

Hinterlasse eine Antwort