Grand Theft Auto VI: Größte Videospiel-Veröffentlichung aller Zeiten – Rockstar

Die Erwartungen seitens der Fans an das für den 26. Mai 2026 angesetzte Grand Theft Auto VI könnten größer nicht sein. Und auch intern bei Rockstar Games scheint man verständlicherweise Großes zu erwarten.
Laut einer Stellenausschreibung des Studios für einen Lead Software Engineer, die mittlerweile geändert wurde, geht man von nichts Geringerem aus, als der größten Videospiel-Veröffentlichung aller Zeiten:
„Angesichts des anhaltenden Wachstums von Grand Theft Auto Online und der bevorstehenden Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 wird der erfolgreiche Kandidat sowohl die Weiterentwicklung als auch den Betrieb der Datenplattform leiten, die den größten Spielestart der Geschichte unterstützt“, schrieb Rockstar, „und sicherstellen, dass sie dem Rahmen entspricht, um Millionen von Spielern weltweit ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.“
Bin nur auf den Preis gespannt und wie ich vorbestellen kann. Spiele hauptsächlich alles auf Disk
Herrscht ja doch eine ganz schön ablehnende Haltung hier. Ich hab letztens noch Red Dead Redemption 2 gezockt, Rockstars letztes Spiel und das ist locker mit das Beste, was je produziert wurde. Und das war noch in der Xbox One/PS4 Ära. Wenn die es schaffen, sich noch mal so zu steigern, wie von GTA5 auf RDR2, dann wird GTA6 unglaublich.
Glaube seit GTA Online und dem damit beginnenden Ausschlachten von GTA 5, bzw. generell der Marke GTA, ist viel negative Stimmung da. Aber rein vom Singleplayererlebnis gebe ich dir völlig recht, da liefert Rockstar auf seine Art schon Einzigartiges. Freue mich auf das Spiel, aber werde versuchen den Hype drumherum weiträumig zu umschiffen
Mit Sicherheit wird es in die Geschichte eingehen, ist auch ein geiles Franchises dieses GTA 😅
Ich freue mich drauf. Ich bin seit GTA 1 dabei und ich hab noch keinen schlechten Teil gespielt.
Rockstar liefert auch immer ab.
Ich hab nur bisschen wegen dem Humor Angst, ich hoffe die haben sich da nicht aus Angst angepasst.
Es wird super werden.😎👍🏻👍🏻
Die Server werden zum Release sowas von zusammen brechen. Und ich habe die Befürchtung, dass man auch für den Singleplayer zumindest eine kurze Verbindung benötigt, selbst bei der disk Version
Klar wird es extrem erfolgreich 🙂 Es gibt ja genug Helden die sich die Games über 3! Generationen kaufen🤦♂️
Müssen die Kirche im Dorf lassen. Rockstar baut den Hype auf und hauptsächlich Kiddies und Jugendliche werden eingestimmt und das wird funktionieren, wir sind hier hauptsächlich alle LOCKER ü30, bei uns sieht es etwas anders aus, aber auch viele diesen Alters werden es auch holen. Am Ende des Tages, wird es , so wie jedes GTA, Maßstäbe setzen. Ich persönlich bin null hyped auf GTA, werde es mir aber bestimmt auch holen.
Wird wohl so sein.