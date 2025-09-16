Grand Theft Auto VI: Größte Videospiel-Veröffentlichung aller Zeiten – Rockstar

Rockstar Games rechnet damit, dass Grand Theft Auto VI die größte Videospiel-Veröffentlichung aller Zeiten sein wird.

Die Erwartungen seitens der Fans an das für den 26. Mai 2026 angesetzte Grand Theft Auto VI könnten größer nicht sein. Und auch intern bei Rockstar Games scheint man verständlicherweise Großes zu erwarten.

Laut einer Stellenausschreibung des Studios für einen Lead Software Engineer, die mittlerweile geändert wurde, geht man von nichts Geringerem aus, als der größten Videospiel-Veröffentlichung aller Zeiten:

„Angesichts des anhaltenden Wachstums von Grand Theft Auto Online und der bevorstehenden Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 wird der erfolgreiche Kandidat sowohl die Weiterentwicklung als auch den Betrieb der Datenplattform leiten, die den größten Spielestart der Geschichte unterstützt“, schrieb Rockstar, „und sicherstellen, dass sie dem Rahmen entspricht, um Millionen von Spielern weltweit ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.“