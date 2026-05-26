Grand Theft Auto VI: GTA 6 hätte heute erscheinen sollen – dann die Verschiebung auf November 2026

13 Autor: , in News / Grand Theft Auto VI
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Image: Rockstar Games

Der ursprünglich geplante Release von GTA 6 war heute: 26. Mai 2026.

Grand Theft Auto VI hätte ursprünglich heute am 26. Mai 2026 erscheinen sollen, wurde jedoch bereits am 6. November 2025 auf den 19. November 2026 verschoben.

Damit markiert der heutige Tag einen ursprünglich geplanten Release-Termin, der von vielen Fans als wichtiger Meilenstein im aktuellen Veröffentlichungszyklus angesehen wurde.

Offizielle Gründe für die Verschiebung wurden im Rahmen der ursprünglichen Ankündigung nicht im Detail genannt. Wie bei früheren großen Rockstar-Projekten wird jedoch von einer verlängerten Entwicklungs- und Polishing-Phase ausgegangen.

Trotz der Verzögerung bleibt GTA 6 eines der zentralen Spiele der kommenden Jahre und wird weiterhin als einer der wichtigsten Releases der Branche gehandelt.

Der neue Veröffentlichungstermin ist der 19. November 2026. Dieser Termin soll fix sein! Glaubt ihr daran?

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13 Kommentare Added

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  1. DrFreaK666 274630 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.05.2026 - 06:17 Uhr

    Wollte es heute nicht kaufen.
    Dann kaufe ich’s halt im November nicht

    3
  2. CodeX 58570 XP Nachwuchsadmin 8+ | 26.05.2026 - 06:21 Uhr

    So ist das leider.
    Dafür kommt heute 007.
    Hoffentlich wird das gut.
    Zumindest die abwechslungsreichen Location sagen mir schon mal zu.

    0
  4. CodeX 58570 XP Nachwuchsadmin 8+ | 26.05.2026 - 07:01 Uhr

    So langsam könnte R* mal ein paar Angaben zur Framerate usw machen.
    Ich gehe zwar von einem 60 fps Performance Mode aus aber eine Bestätigung wäre trotzdem nett.

    0
  5. Drakeline6 217535 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.05.2026 - 07:24 Uhr

    Kann von mir aus nochmal verschoben werden, hab kein Interesse dran.

    0
  6. Vayne1986 54455 XP Nachwuchsadmin 6+ | 26.05.2026 - 09:08 Uhr

    Erscheint ja nun endlich am 19. November 2026. 🥰 Freue mich auf Grand Theft Auto VI. Auch wenn ich hier der einzige bin. 😃

    0
    • Devilsgift 137195 XP Elite-at-Arms Silber | 26.05.2026 - 09:12 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Ich freue mich auch drauf, 13 Jahre sind ja nun mal ne lange Zeit. Ich hoffe die SP Kampagne wird wieder super, der Rest ist mir persönlich egal.

      0
  8. Economic 103750 XP Elite User | 26.05.2026 - 09:36 Uhr

    Ein viel zu grosses Theater wegen dem Game viele sinnlose News. Kann von mir aus kommen und wieder verschwinden

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