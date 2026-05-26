Grand Theft Auto VI: GTA 6 hätte heute erscheinen sollen – dann die Verschiebung auf November 2026

Grand Theft Auto VI hätte ursprünglich heute am 26. Mai 2026 erscheinen sollen, wurde jedoch bereits am 6. November 2025 auf den 19. November 2026 verschoben.
Damit markiert der heutige Tag einen ursprünglich geplanten Release-Termin, der von vielen Fans als wichtiger Meilenstein im aktuellen Veröffentlichungszyklus angesehen wurde.
Offizielle Gründe für die Verschiebung wurden im Rahmen der ursprünglichen Ankündigung nicht im Detail genannt. Wie bei früheren großen Rockstar-Projekten wird jedoch von einer verlängerten Entwicklungs- und Polishing-Phase ausgegangen.
Trotz der Verzögerung bleibt GTA 6 eines der zentralen Spiele der kommenden Jahre und wird weiterhin als einer der wichtigsten Releases der Branche gehandelt.
Der neue Veröffentlichungstermin ist der 19. November 2026. Dieser Termin soll fix sein! Glaubt ihr daran?
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wollte es heute nicht kaufen.
Dann kaufe ich’s halt im November nicht
Man bist du cool.
Bin dabei und wenn es wieder verschoben werden sollte auch nicht.
So ist das leider.
Dafür kommt heute 007.
Hoffentlich wird das gut.
Zumindest die abwechslungsreichen Location sagen mir schon mal zu.
GTA VI wurde bestimmt wegen 007 verschoben 😁
Genau 🤣
Aber tatsächlich kurz nach der Verschiebung von GTA6 wurde 007 auf das Datum verlegt.
Bis dahin ist noch viel Zeit, also so sicher kann man das nicht sagen.
So langsam könnte R* mal ein paar Angaben zur Framerate usw machen.
Ich gehe zwar von einem 60 fps Performance Mode aus aber eine Bestätigung wäre trotzdem nett.
Kann von mir aus nochmal verschoben werden, hab kein Interesse dran.
Erscheint ja nun endlich am 19. November 2026. 🥰 Freue mich auf Grand Theft Auto VI. Auch wenn ich hier der einzige bin. 😃
Ich freue mich auch drauf, 13 Jahre sind ja nun mal ne lange Zeit. Ich hoffe die SP Kampagne wird wieder super, der Rest ist mir persönlich egal.
Das ist mir egal😂
Ein viel zu grosses Theater wegen dem Game viele sinnlose News. Kann von mir aus kommen und wieder verschwinden