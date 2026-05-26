Grand Theft Auto VI: GTA 6 hätte heute erscheinen sollen – dann die Verschiebung auf November 2026

Der ursprünglich geplante Release von GTA 6 war heute: 26. Mai 2026.

Grand Theft Auto VI hätte ursprünglich heute am 26. Mai 2026 erscheinen sollen, wurde jedoch bereits am 6. November 2025 auf den 19. November 2026 verschoben.

Damit markiert der heutige Tag einen ursprünglich geplanten Release-Termin, der von vielen Fans als wichtiger Meilenstein im aktuellen Veröffentlichungszyklus angesehen wurde.

Offizielle Gründe für die Verschiebung wurden im Rahmen der ursprünglichen Ankündigung nicht im Detail genannt. Wie bei früheren großen Rockstar-Projekten wird jedoch von einer verlängerten Entwicklungs- und Polishing-Phase ausgegangen.

Trotz der Verzögerung bleibt GTA 6 eines der zentralen Spiele der kommenden Jahre und wird weiterhin als einer der wichtigsten Releases der Branche gehandelt.

Der neue Veröffentlichungstermin ist der 19. November 2026. Dieser Termin soll fix sein! Glaubt ihr daran?