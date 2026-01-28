Grand Theft Auto VI: GTA 6 Hype eskaliert: Fans sollen Drohnen an Rockstar‑Fenstern vorbeigeflogen haben

Fans haben angeblich mit Drohnen und gefälschten Ausweisen versucht, einen Blick auf frühe GTA 6 Gameplay-Szenen in den Rockstar-Büros zu erhaschen.

Aus unbestätigten Entwicklerkreisen sind neue Berichte aufgetaucht, die zeigen, wie weit einzelne Fans im Umfeld von GTA 6 gegangen sein sollen.

Laut angeblichen Aussagen von Rockstar-Mitarbeitern kam es während der Entwicklungsphase zu mehreren Situationen, in denen Personen versuchten, sich auf unkonventionelle Weise Zugang zu vertraulichen Informationen zu verschaffen. Die Schilderungen zeichnen ein Bild von einer Fanbasis, deren Begeisterung in Einzelfällen deutlich über das übliche Maß hinausging.

Mehrere Mitarbeiter haben demnach berichtet, dass Drohnen gezielt an den Fenstern der Rockstar-Büros vorbeigeflogen seien, offenbar mit dem Ziel, Monitore oder Arbeitsplätze zu filmen.

Die Geräte sollen so positioniert worden sein, dass sie potenziell Einblicke in frühe Entwicklungsstände ermöglichen konnten. Parallel dazu gab es laut den Aussagen Versuche, mit gefälschten Ausweisen in Gebäude zu gelangen, um sich näher an interne Arbeitsbereiche heranzubewegen.

Die Vorfälle verdeutlichen, wie stark die Erwartung rund um GTA 6 bereits während der Produktion ausgeprägt war. Für die Entwickler bedeutete das zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und eine erhöhte Sensibilität im Umgang mit vertraulichen Arbeitsumgebungen.

Die Berichte zeigen zugleich, wie außergewöhnlich die Situation für ein Studio dieser Größe war und wie intensiv das Interesse an dem Projekt schon lange vor offiziellen Enthüllungen ausfiel.

Rockstar selbst hat die geschilderten Ereignisse nicht kommentiert.