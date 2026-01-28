Grand Theft Auto VI: GTA 6 Hype eskaliert: Fans sollen Drohnen an Rockstar‑Fenstern vorbeigeflogen haben

Aus unbestätigten Entwicklerkreisen sind neue Berichte aufgetaucht, die zeigen, wie weit einzelne Fans im Umfeld von GTA 6 gegangen sein sollen.
Laut angeblichen Aussagen von Rockstar-Mitarbeitern kam es während der Entwicklungsphase zu mehreren Situationen, in denen Personen versuchten, sich auf unkonventionelle Weise Zugang zu vertraulichen Informationen zu verschaffen. Die Schilderungen zeichnen ein Bild von einer Fanbasis, deren Begeisterung in Einzelfällen deutlich über das übliche Maß hinausging.
Mehrere Mitarbeiter haben demnach berichtet, dass Drohnen gezielt an den Fenstern der Rockstar-Büros vorbeigeflogen seien, offenbar mit dem Ziel, Monitore oder Arbeitsplätze zu filmen.
Die Geräte sollen so positioniert worden sein, dass sie potenziell Einblicke in frühe Entwicklungsstände ermöglichen konnten. Parallel dazu gab es laut den Aussagen Versuche, mit gefälschten Ausweisen in Gebäude zu gelangen, um sich näher an interne Arbeitsbereiche heranzubewegen.
Die Vorfälle verdeutlichen, wie stark die Erwartung rund um GTA 6 bereits während der Produktion ausgeprägt war. Für die Entwickler bedeutete das zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und eine erhöhte Sensibilität im Umgang mit vertraulichen Arbeitsumgebungen.
Die Berichte zeigen zugleich, wie außergewöhnlich die Situation für ein Studio dieser Größe war und wie intensiv das Interesse an dem Projekt schon lange vor offiziellen Enthüllungen ausfiel.
Rockstar selbst hat die geschilderten Ereignisse nicht kommentiert.
Spinner!
gibt’s nix mehr hinzuzufügen^^^^^^^^^
Was für Vollpfosten. Bei so viel Dummheit verliere ich echt wieder die Hoffnung an der Menschheit😂😂😂
„Alles fällt auseinander, auch die Mitte stimmt nicht mehr.“ Irgendwie stimmt der Spruch heutzutage mit immer mehr Bereichen überein. Auch wenn man hier im Spielebereich jetzt solche Maßnahmen wie Drohnen und gefälschte Ausweise auffährt stimmt irgendwas nicht mehr. Für manche scheinen Spiele mittlerweile so wichtig zu sein, dass sogar Vergehen wie Spionage und Dokumentenfälschungen keine Rolle mehr spielen.
Ich seh darin keine starken Erwartungen sondern nur vollkommen Bescheuerte.
Erinnert an den Gta 5 Release wo manche sich
als Cops verkleidet haben um es früher spielen zu können 😅
Immer wieder erstaunlich wie sich manche Menschen so reinsteigern können
Sowas nennt man völlige Überschätzung seines Egos und der Meinung, man stehe über anderen und könnte sowas entscheiden!
Ist leider mittlerweile seit verbreitet der Typ Mensch…
Das wird der größte Release aller Zeiten! Da wird die nächsten 20 Jahren nichts mehr rankommen!
Es gibt schon Freaks.
Und das alles wegen diesem Spiel, lächerlich 🙄.
Es würde mich auch nicht wundern, wenn man bei der Explosion kürzlich Daten geklaut hat. Wenn das Gebäude evakuiert werden musste, wäre dazu eine gute Gelegenheit gewesen.
😂😂😂 solche Freaks ich hau mich weg.🤣🤣