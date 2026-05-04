Grand Theft Auto VI: GTA 6 mit außergewöhnlich großer Installationsgröße – Gerücht

GTA 6 könnte laut Bericht eine sehr große Dateigröße erreichen.

Ein aktuelles Gerücht deutet darauf hin, dass Grand Theft Auto VI mit einer Installationsgröße von knapp unter 200 GB erscheinen könnte und damit zu den größten Spieledownloads der Branche zählen würde.

Konkrete Details zur tatsächlichen Größe oder technischen Umsetzung liegen bislang nicht vor. Die Angabe basiert auf nicht bestätigten Informationen und sollte daher mit Vorsicht betrachtet werden.

Eine derart hohe Dateigröße könnte auf eine besonders umfangreiche Spielwelt, hochauflösende Assets sowie moderne Technikstandards hindeuten, wie sie bei aktuellen AAA-Produktionen zunehmend üblich sind.

Eine offizielle Bestätigung durch Rockstar Games steht derzeit noch aus.