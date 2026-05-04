Grand Theft Auto VI: GTA 6 mit außergewöhnlich großer Installationsgröße – Gerücht

Ein aktuelles Gerücht deutet darauf hin, dass Grand Theft Auto VI mit einer Installationsgröße von knapp unter 200 GB erscheinen könnte und damit zu den größten Spieledownloads der Branche zählen würde.
Konkrete Details zur tatsächlichen Größe oder technischen Umsetzung liegen bislang nicht vor. Die Angabe basiert auf nicht bestätigten Informationen und sollte daher mit Vorsicht betrachtet werden.
Eine derart hohe Dateigröße könnte auf eine besonders umfangreiche Spielwelt, hochauflösende Assets sowie moderne Technikstandards hindeuten, wie sie bei aktuellen AAA-Produktionen zunehmend üblich sind.
Eine offizielle Bestätigung durch Rockstar Games steht derzeit noch aus.
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An sich ist das kein Problem aber warum muss es immer größer werden? Warum brauchen wir immer mehr Ram und VRam? Kann man Spiele nicht mehr optimieren und vorhandene Ressourcen ausreizen? Wenn man mal 20 bis 30 Jahre in die Vergangenheit schaut, da wird man beeindruckt sein, was da teilweise auf Cartridge oder CD Rom gepresst wurde und welche Tricks und einfallsreiche Ideen Entwickler anwenden mussten um ein Game auf der limitierten Hardware zu laufen zu bringen. Bsp. Resident Evil 2 auf dem N64 das wurde auf knapp 64mb runter gebrochen.
Ich finde es gut, wenn die Spiele besser werden als es die meisten heute nutzen können. Wenn man die Titel in 10 Jahren nochmal ausgräbt, kann man die auf einem schwachen Gaminglaptop auf Ultra spielen. Warum also nicht.
Ein KCD2 läuft auf meinem Laptop auf Mittel mit mehr als 60 FPS und der ist nur auf dem Level einer Series X. Es sieht gut aus und mehr brauch ich nicht.
Mit nichts anderes habe ich gerechnet. 😜
Und wenn es 500GB werden… Die Speichergröße ist das aller letzte worüber ich mir Gedanken mache. Dann fliegt halt der Rest runter… wobei ich aktuell eh genug Platz auf der Konsole habe.
Ich hätte mehr erwartet, irgendwas um 250GB rum. CoD und NBA 2K z.B. sind aktuell ja schon Fresser um 150-250GB rum, GT7 auch ca. 150GB, und es gibt noch viel mehr Beispiele. Also alles wirklich nichts, was einen umhaut.
Ach das ist ja heutzutage schon fast Standard 😀
Wieder mal nur ein Gerücht…
So etwas kann man gar nicht sicher „behaupten“, so lange ein Game nicht fertig optimiert ist und nicht Goldstatus hat. Insofern ist so ein Gerücht einfach nur Gelaber, nichts weiter, da das Game noch längst nicht in dem Zustand ist, um solche Rückschlüsse zuzulassen.