Grand Theft Auto VI: GTA 6 plötzlich für 16 Cent im PlayStation Store gelistet

GTA 6 wird im PlayStation Store plötzlich für nur 16 Cent angezeigt.

Ein kurioser Fehler im PlayStation Store sorgt aktuell für reichlich Unterhaltung innerhalb der Gaming-Community. Offenbar wurde Grand Theft Auto VI zeitweise mit einem Preis von gerade einmal £0.16 gelistet.

Natürlich dürfte es sich dabei lediglich um einen Platzhalter oder technischen Fehler handeln. Dennoch verbreiteten sich Screenshots des absurden Angebots innerhalb kürzester Zeit in sozialen Netzwerken.

Viele Spieler scherzen bereits darüber, dass dies wohl die einzige Möglichkeit sei, das kommende Rockstar-Spiel „günstig“ zu bekommen. Andere wiederum fragen sich, ob im Hintergrund versehentlich interne Testdaten sichtbar geworden sind.

Ein offizieller Preis für Grand Theft Auto VI wurde bislang weiterhin nicht bestätigt. Branchenbeobachter rechnen allerdings eher mit einem Vollpreis-Release oder sogar höheren Preisen für spezielle Editionen.

Dass der Titel am Ende wirklich für 16 Cent erscheint, dürfte dagegen wohl selbst in Los Santos niemand ernsthaft erwarten.