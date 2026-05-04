Grand Theft Auto VI: GTA 6 Spekulation eskaliert: „Welcome to Vice City“-Song sorgt für neue Hinweise

Eine neue Social-Media-Entdeckung sorgt für frische Spekulationen rund um Grand Theft Auto VI, nachdem Rockstar Games auf Instagram einem Musikproduzenten folgt, der einen Track mit dem Titel „Welcome to Vice City“ angekündigt hat.

Der Song soll am 15. Mai veröffentlicht werden und hat innerhalb der Community schnell Aufmerksamkeit erregt, da der Titel direkt mit dem bekannten Schauplatz der GTA-Reihe in Verbindung steht.

Fans sehen darin einen möglichen Hinweis auf eine Zusammenarbeit oder zumindest ein Marketing-Signal im Zusammenhang mit dem Spiel. In Kombination mit früheren Theorien rund um mögliche Trailer-Termine wird spekuliert, dass der Track als Teil einer größeren Kampagne dienen könnte.

Eine offizielle Verbindung zwischen Rockstar Games und dem Künstler wurde bislang jedoch nicht bestätigt, sodass unklar bleibt, ob es sich um eine gezielte Aktion oder lediglich um Zufall handelt.