Grand Theft Auto VI: GTA 6 Spekulation eskaliert: „Welcome to Vice City“-Song sorgt für neue Hinweise

Eine neue Social-Media-Entdeckung sorgt für frische Spekulationen rund um Grand Theft Auto VI, nachdem Rockstar Games auf Instagram einem Musikproduzenten folgt, der einen Track mit dem Titel „Welcome to Vice City“ angekündigt hat.
Der Song soll am 15. Mai veröffentlicht werden und hat innerhalb der Community schnell Aufmerksamkeit erregt, da der Titel direkt mit dem bekannten Schauplatz der GTA-Reihe in Verbindung steht.
Fans sehen darin einen möglichen Hinweis auf eine Zusammenarbeit oder zumindest ein Marketing-Signal im Zusammenhang mit dem Spiel. In Kombination mit früheren Theorien rund um mögliche Trailer-Termine wird spekuliert, dass der Track als Teil einer größeren Kampagne dienen könnte.
Eine offizielle Verbindung zwischen Rockstar Games und dem Künstler wurde bislang jedoch nicht bestätigt, sodass unklar bleibt, ob es sich um eine gezielte Aktion oder lediglich um Zufall handelt.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
GTA ist meine Lieblingsspielreihe. Ich freue mich auch auf Teil 6, aber die Leute sollen echt mal auf dem Teppich bleiben. Die Rasten wegen jedem Affen Furz aus
Das liegt an der Größe dieses Spiels und das macht es für mich nachvollziehbar.
Rockstar hat den ersten Trailer an einem Montag veröffentlicht.
Der zweite Trailer wurde an einem Dienstag veröffentlicht.
Ich glaube nicht, dass sie Trailer 3 an einem anderen Wochentag veröffentlichen werden. Alle Donnerstag bis Sonntag-Termine sind aus meiner Sicht schon raus.
Ganz einfache Begründung: Das Spiel ist so teuer, dass da nichts schief gehen darf. Wie erreicht man das? Indem man das Spiel möglichst bekannt macht, also durch Werbung. Werbung, wie beispielsweise ein Trailer. Und dann gibt es ja noch eine riesige Welt aus Medien, die anschließend darüber berichten und so eine Echo-Kammer erzeugen. Wann arbeiten diese Medien? Richtig, in der Regel mit voller Kapelle von Montag bis Freitag. Einen Trailer am Wochenende zu veröffentlichen, wenn quasi keiner bei der Arbeit ist, um darüber zu berichten, das wäre ziemlich fahrlässig.
Ich denke persönlich, dass es ein Montag oder Dienstag sein wird, mein Bauch sagt Dienstag (dann ist alles abgefrühstückt, was sich von Freitag bis Montag so getan hat und die Welt ist offen für neue Meldungen).
Insgesamt hat Rockstar zu RDR2 (inkl. PC) neun Trailer veröffentlicht. 7 Stück kamen an einem Donnerstag raus, einer Montags und einer Mittwochs. Freitag / Samstag / Sonntag war bei ganzen 9 Trailern irrelevant.
Der 15. Mai ist ein Freitag.