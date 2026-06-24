Grand Theft Auto VI: GTA 6 sperrt zusätzliche Inhalte hinter 100-Dollar-Ultimate-Edition

Grand Theft Auto VI reserviert exklusive Missionen und Inhalte für die Ultimate Edition.

Grand Theft Auto VI wird zum Launch ausschließlich als Singleplayer-Erlebnis erscheinen. Rockstar Games bestätigt außerdem, dass zahlreiche zusätzliche Inhalte exklusiv Käufern der 100-Dollar-Ultimate-Edition vorbehalten sind.

Dazu gehören nicht nur zusätzliche Fahrzeuge und Aktivitäten, sondern auch exklusive Missionen sowie weitere Geschäfte und Werkstätten innerhalb der Spielwelt.

Exklusive Inhalte der Ultimate Edition

Ultimate-Edition-Besitzer erhalten unter anderem Zugriff auf:

Zusätzliche Geschäfte

Weitere Tattoo-Studios

Exklusive Modifikationswerkstätten

Zusätzliche Fahrzeuge

Weitere freischaltbare Inhalte in Vice City

Darüber hinaus sind zwei Missionen ausschließlich Bestandteil der Ultimate Edition.

Exklusive Missionen

PTT YOUNGIN$ Illegal Goods Store

Spieler überfallen das Hauptquartier einer Gang in Vice City, sichern wertvolle Schmuggelware und flüchten mit besonderen Belohnungen.

Classic Car Collection

Im Auftrag des Sammlers Wyman machen sich Spieler auf die Suche nach verlassenen Klassikern und restaurieren diese Fahrzeuge.

Kein Early Access und kein Online-Modus zum Launch

Rockstar Games verzichtet bei Grand Theft Auto VI auf einen Vorabzugang. Alle Spieler starten zeitgleich.

Außerdem wird GTA 6 zunächst ausschließlich als Einzelspieler-Erfahrung veröffentlicht. Der Online-Modus erscheint erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Keine Disc-Version geplant

Rockstar bestätigt zudem, dass Grand Theft Auto VI nicht auf physischen Datenträgern ausgeliefert wird. Die Handelsversionen enthalten lediglich einen Download-Code für die digitale Installation des Spiels.

Das bestätigte GTA 6-Veröffentlichungsmodell im Überblick

Kein Early Access

Singleplayer zum Launch

GTA Online folgt offensichtlich später

Ultimate Edition für 100 US-Dollar Exklusive Missionen Exklusive Shops und Fahrzeuge

Keine Disc in der Box-Version

Damit verfolgt Rockstar Games bei Grand Theft Auto VI ein Veröffentlichungsmodell, das stärker auf digitale Distribution und exklusive Premium-Inhalte setzt als jeder bisherige Serienteil.