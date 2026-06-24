Grand Theft Auto VI: GTA 6 sperrt zusätzliche Inhalte hinter 100-Dollar-Ultimate-Edition

Grand Theft Auto VI wird zum Launch ausschließlich als Singleplayer-Erlebnis erscheinen. Rockstar Games bestätigt außerdem, dass zahlreiche zusätzliche Inhalte exklusiv Käufern der 100-Dollar-Ultimate-Edition vorbehalten sind.
Dazu gehören nicht nur zusätzliche Fahrzeuge und Aktivitäten, sondern auch exklusive Missionen sowie weitere Geschäfte und Werkstätten innerhalb der Spielwelt.
Exklusive Inhalte der Ultimate Edition
Ultimate-Edition-Besitzer erhalten unter anderem Zugriff auf:
- Zusätzliche Geschäfte
- Weitere Tattoo-Studios
- Exklusive Modifikationswerkstätten
- Zusätzliche Fahrzeuge
- Weitere freischaltbare Inhalte in Vice City
Darüber hinaus sind zwei Missionen ausschließlich Bestandteil der Ultimate Edition.
Exklusive Missionen
PTT YOUNGIN$ Illegal Goods Store
Spieler überfallen das Hauptquartier einer Gang in Vice City, sichern wertvolle Schmuggelware und flüchten mit besonderen Belohnungen.
Classic Car Collection
Im Auftrag des Sammlers Wyman machen sich Spieler auf die Suche nach verlassenen Klassikern und restaurieren diese Fahrzeuge.
Kein Early Access und kein Online-Modus zum Launch
Rockstar Games verzichtet bei Grand Theft Auto VI auf einen Vorabzugang. Alle Spieler starten zeitgleich.
Außerdem wird GTA 6 zunächst ausschließlich als Einzelspieler-Erfahrung veröffentlicht. Der Online-Modus erscheint erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Keine Disc-Version geplant
Rockstar bestätigt zudem, dass Grand Theft Auto VI nicht auf physischen Datenträgern ausgeliefert wird. Die Handelsversionen enthalten lediglich einen Download-Code für die digitale Installation des Spiels.
Das bestätigte GTA 6-Veröffentlichungsmodell im Überblick
- Kein Early Access
- Singleplayer zum Launch
- GTA Online folgt offensichtlich später
- Ultimate Edition für 100 US-Dollar
- Exklusive Missionen
- Exklusive Shops und Fahrzeuge
- Keine Disc in der Box-Version
Damit verfolgt Rockstar Games bei Grand Theft Auto VI ein Veröffentlichungsmodell, das stärker auf digitale Distribution und exklusive Premium-Inhalte setzt als jeder bisherige Serienteil.
56 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wie gewohnt, gab’s bei gta5 auch. Die Missionen kommen dann eh später für alle.
Die Spieler wollen es doch so. Jetzt haben alle so lange gewartet, da macht es den Leuten auch nichts mehr aus das sie ausgenommen werden. Auf, auf, die Schlachtbank wartet auf neue Schäfchen. 🪓 🐑
Wird eh gekauft, haste recht. Sowas ist trotzdem ne ganz miese Sache. Meiner Meinung nach.
Aber Hauptsache sich bei anderen Games nach 2-3 Monaten die DLCs holen für 20€! xD
So etwas unterstütze ich sowieso nicht es wird also nur die normale Version gekauft. Sollte auch vom Inhalt locker reichen.
Diese exklusiven Missionen sind schon nervig, mal schauen ob ich mich doch für eine Ultimate Version entscheide 😅.
Danke für die Infos. 👍 Mir reicht erstmal die Standard Version. 🙂
Ich denke, das Spiel ist in der Standardversion umfangreich genug. Mehr Kleidung und Fahrzeuge und Waffen brauche ich da nicht.
Vorbestellt wird es daher in der Standardversion.
Ist doch voll okay das man für die Leute die mehr bezahlen, auch mehr Inhalt zur Verfügung stellt!
Andere Publisher verkaufen dir eine Ultimate Edition für 100€ und kloppen 2-3 Monate später das erste DLC für nochmal 20€ hinter her!
Bei GTA bekommst für 20€ mehr wenigstens ordentlich Inhalt.
Wir haben doch eh alle damit gerechnet das GTA neue Preismaßstäbe setzen wird, dann nimmt man einfach etwas von dem Geld was man eh eingerechnet hat und holt sich die große Version.
Nicht so geizig, wir haben jetzt mehr als über ein Jahrzehnt gewartet… da hat man die 20 zusätzlichen Euros einfach.
So siehts aus.