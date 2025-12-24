Grand Theft Auto VI: GTA 6 sprengt alles: Xbox bestätigt womöglich unfassbare Download-Größe

So gigantisch wird Grand Theft Auto 6 wirklich. Wirklich? Nein, nicht wirklich!

Xbox hat anscheinend die tatsächliche Dateigröße von Grand Theft Auto 6 bestätigt und sorgt damit für Aufsehen in der Gaming-Community.

Laut Eintrag im Microsoft Store wird GTA 6 eine Größe von exakt 676,7 Gigabyte benötigen. Was aber eher ein Platzhalter ist.

Wenn es so kommen sollte, setzt Rockstar Games neue Maßstäbe in Sachen Speicherbedarf und übertrifft nahezu alle bisherigen AAA-Games deutlich.

Die enorme Dateigröße deutet auf den außergewöhnlichen Umfang von GTA 6 hin.

Erwartet wird eine riesige Open World, hochauflösende Texturen, aufwendige Charaktermodelle, umfangreiche Sprachausgabe, cineastische Zwischensequenzen sowie komplexe Systeme für Gameplay, KI und Physik. Gerade auf Xbox Series X und Xbox Series S dürfte der Titel damit einen Großteil des verfügbaren Speicherplatzes belegen, was viele Spieler vor organisatorische Herausforderungen stellt.

Grand Theft Auto 6 gilt schon jetzt als eines der ambitioniertesten Open-World-Action-Games aller Zeiten. Die heftige Download-Größe unterstreicht das deutlich.

Ob die Angaben am Ende tatsächlich zutreffend sind, wird die Zeit zeigen. Da das Spiel aber erst im November 2026 erscheinen wird, sollte klar sein, dass es sich hier nur um einen Platzhaltereintrag handeln kann. Die normale Pre-Order Downloadgröße liegt bei rund 330 MB.

Rockstar Games hat sich nicht zu den Speicheranforderungen des Spiels geäußert. Spekuliert wird, dass diese zwischen 150 GB und 300 GB liegen werden.