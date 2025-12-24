Grand Theft Auto VI: GTA 6 sprengt alles: Xbox bestätigt womöglich unfassbare Download-Größe

Xbox hat anscheinend die tatsächliche Dateigröße von Grand Theft Auto 6 bestätigt und sorgt damit für Aufsehen in der Gaming-Community.
Laut Eintrag im Microsoft Store wird GTA 6 eine Größe von exakt 676,7 Gigabyte benötigen. Was aber eher ein Platzhalter ist.
Wenn es so kommen sollte, setzt Rockstar Games neue Maßstäbe in Sachen Speicherbedarf und übertrifft nahezu alle bisherigen AAA-Games deutlich.
Die enorme Dateigröße deutet auf den außergewöhnlichen Umfang von GTA 6 hin.
Erwartet wird eine riesige Open World, hochauflösende Texturen, aufwendige Charaktermodelle, umfangreiche Sprachausgabe, cineastische Zwischensequenzen sowie komplexe Systeme für Gameplay, KI und Physik. Gerade auf Xbox Series X und Xbox Series S dürfte der Titel damit einen Großteil des verfügbaren Speicherplatzes belegen, was viele Spieler vor organisatorische Herausforderungen stellt.
Grand Theft Auto 6 gilt schon jetzt als eines der ambitioniertesten Open-World-Action-Games aller Zeiten. Die heftige Download-Größe unterstreicht das deutlich.
Ob die Angaben am Ende tatsächlich zutreffend sind, wird die Zeit zeigen. Da das Spiel aber erst im November 2026 erscheinen wird, sollte klar sein, dass es sich hier nur um einen Platzhaltereintrag handeln kann. Die normale Pre-Order Downloadgröße liegt bei rund 330 MB.
Rockstar Games hat sich nicht zu den Speicheranforderungen des Spiels geäußert. Spekuliert wird, dass diese zwischen 150 GB und 300 GB liegen werden.
das ist ne Menge
Groß ja aber die größe Never
Mit meiner Internetleitung brauche ich dann bestimm nur 10 min für die 676 GB 😉
Einfach mal hoffen das es auch über Cloud spielbar wird, wie die meisten neuen spiele.
Haha dann kann ich es nicht installieren 🤭.
Glaube ich nicht das es so groß wird dann wäre es auf series s nicht spielbar 😂
Was ein Witz …da bräuchte ja ne neue Platte oder musst alles andere runterwerfen…
Das halte ich für Unsinn. Bis 300 GB vielleicht (glaube ich auch schon nicht), aber mehr Jahre ich für relativ ausgeschlossen. Wäre auch schwer vermittelbar.
Bei der Größe könnte man sich ja extra dafür eine SSD anschaffen.
Das ist aber bisschen viel. Werden 160 bis 200 GB sein mehr nicht.
Uff das ist mal ne Hausnummer da muss ich aber noch ordentlich ausmisten bevor das kommt.😅