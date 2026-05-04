Grand Theft Auto VI: GTA 6 unter Druck? Mitarbeiter berichtet von intensiver Crunch-Arbeitsphase

Ein anonymer Mitarbeiterbericht zu Grand Theft Auto VI sorgt aktuell für Aufmerksamkeit, nachdem auf der Plattform Glassdoor von einer intensiven Arbeitsphase bei Rockstar Games die Rede ist.
Demnach sollen Aufgaben, die üblicherweise mehrere Monate in Anspruch nehmen, in deutlich kürzerer Zeit umgesetzt werden. Zusätzlich wird von einem erhöhten Arbeitsaufkommen und Überstunden berichtet, die sich in den vergangenen Wochen weiter verstärkt haben sollen.
Laut den Angaben habe die Belastung teilweise auch Auswirkungen auf die mentale Gesundheit gehabt, während einzelne Mitarbeiter Berichten zufolge bis in die frühen Morgenstunden gearbeitet haben.
Eine offizielle Bestätigung oder Stellungnahme seitens Rockstar Games liegt bislang nicht vor. Ebenso bleibt unklar, in welchem Umfang die geschilderten Zustände repräsentativ für das gesamte Team sind.
Die Informationen stammen aus einem nicht verifizierten Eintrag und sollten entsprechend vorsichtig eingeordnet werden.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
wie kann der überhaupt einen Postabsetzen ? hat der nix zutun ?
nehmt ihm das Handy weg.. !!
*dieser Post kann Spuren von Sarkasmus enthalten*
Sorry aber das ist doch logisch bei der Größe und Bedeutungs des Spiels. Da kannste nicht Teilzeit arbeiten ^^
Jetzt mal ehrlich… „Crunchtime“ kommt überall mal vor. Die Mitarbeiter bei meinem Bäcker müssen an Ostern auch mehr arbeiten, als irgendwann im Mai.
Selbst ich muss manchmal, wenn viele Projekte gleichzeitig fertig werden müssen, mal mehr machen und manchmal in den sauren Apfel beißen. Manchmal ist nicht die Zeit, um Überstunden abzubauen. Manchmal müssen sie eher aufgebaut werden.
Die Kellnerin in der Bar kann normalerweise vllt. mal um 23 Uhr nach Hause, aber wenn der Laden ausgebucht ist, weil eine große Jubliäumsfeier stattfindet, dann muss die vielleicht mal bis 2 Uhr arbeiten.
Man sollte sich nicht wie eine Horde Wölfe direkt drauf stürzen.
Kreative Prozesse kann man oft nicht minutengenau planen. Wer immer jemals etwas erschaffen hat und dabei vllt. Zeitdruck hatte, wird wissen, dass gegen Ende der Aufgabe der Stress in der Regel am höchsten ist.
Die Crunchtime gab es bisher bei jedem GTA kurz vor dem Release. Und ich kann mir vorstellen, dass es der Grund ist, warum die Spiele immer ziemlich poliert auf den Markt kommen.
Crunch time macht die meisten games erst richtig gut. Guck dir doch die lusdhi games an die unter der work life balance Flagge gebastelt wurden. Alles Schrott.
Und ich denke die Prämien die sie dann bekommen werden auch nicht ohne sein. Ist ja nciht so als würden die das ehrenamtlich machen.