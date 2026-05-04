Grand Theft Auto VI: GTA 6 unter Druck? Mitarbeiter berichtet von intensiver Crunch-Arbeitsphase

Ein anonymer Mitarbeiterbericht zu Grand Theft Auto VI sorgt aktuell für Aufmerksamkeit, nachdem auf der Plattform Glassdoor von einer intensiven Arbeitsphase bei Rockstar Games die Rede ist.

Demnach sollen Aufgaben, die üblicherweise mehrere Monate in Anspruch nehmen, in deutlich kürzerer Zeit umgesetzt werden. Zusätzlich wird von einem erhöhten Arbeitsaufkommen und Überstunden berichtet, die sich in den vergangenen Wochen weiter verstärkt haben sollen.

Laut den Angaben habe die Belastung teilweise auch Auswirkungen auf die mentale Gesundheit gehabt, während einzelne Mitarbeiter Berichten zufolge bis in die frühen Morgenstunden gearbeitet haben.

Eine offizielle Bestätigung oder Stellungnahme seitens Rockstar Games liegt bislang nicht vor. Ebenso bleibt unklar, in welchem Umfang die geschilderten Zustände repräsentativ für das gesamte Team sind.

Die Informationen stammen aus einem nicht verifizierten Eintrag und sollten entsprechend vorsichtig eingeordnet werden.