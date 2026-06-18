Grand Theft Auto VI: GTA 6 Vorbestellung-Termin offiziell enthüllt

Rockstar startet die Vorbestellungen für GTA 6 bereits am 25. Juni.
Das Warten auf den Vorverkaufsstart von Grand Theft Auto VI hat ein Ende. Rockstar Games hat offiziell bestätigt, dass die Vorbestellungen für den kommenden Open-World-Blockbuster am 25. Juni 2026 starten.
Spieler können GTA 6 ab diesem Zeitpunkt über digitale Stores sowie ausgewählte Handelspartner vorbestellen. Weitere Informationen zu verfügbaren Editionen, Vorbesteller-Boni und Preisen werden voraussichtlich zeitnah veröffentlicht.
Mit dem Start der Vorbestellungen beginnt die nächste große Phase der Vermarktung des Spiels. Nach den bisherigen Trailern und zahlreichen neuen Informationen erhalten Fans nun erstmals die Möglichkeit, sich ihr Exemplar für den Launch zu sichern.
Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 und zählt bereits jetzt zu den meist erwarteten Videospielen aller Zeiten.
Dazu wurde das offizielle Cover enthüllt:
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Tut tut… Oh, ich glaub der Hype Train nimmt langsam fahrt auf. 👍
Überhaupt nicht 🥱…
Ich habe sogar Teil 5 abgebrochen und nicht zu Ende gespielt, irgendwie langweilig mich das moderne Sandkasten Gangstergehabe total 🤷🏻.
Wer schreibt hier eigentlich die Artikel ???
Zitat: „Nach den bisherigen Trailern und zahlreichen neuen Informationen“ …
Es gab bisher 1nen Trailer (nicht Trailer) und welche „zahlreiche Informationen“ ??? Man weiß von dem Spiel so gut wie nichts
Schwach ihr seid. Kaufen ihr müsst.
Bestimmt schon 10 Millionen Preorder an Tag 1! Das wird richtig wild….inklusive toten Storefronts bei Sony und Microsoft 😅
Oob MS schafft genug Konsolen zu produzieren? nach den jetzigen Infos kann ich mir das nicht vorstellen. 😉
Werde ich Ende Oktober digital vorbestellen. Freue mich auf Grand Theft Auto VI. ❤️ Danke für die Info. 👍