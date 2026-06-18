Grand Theft Auto VI: GTA 6 Vorbestellung-Termin offiziell enthüllt

Rockstar startet die Vorbestellungen für GTA 6 bereits am 25. Juni.

Das Warten auf den Vorverkaufsstart von Grand Theft Auto VI hat ein Ende. Rockstar Games hat offiziell bestätigt, dass die Vorbestellungen für den kommenden Open-World-Blockbuster am 25. Juni 2026 starten.

Spieler können GTA 6 ab diesem Zeitpunkt über digitale Stores sowie ausgewählte Handelspartner vorbestellen. Weitere Informationen zu verfügbaren Editionen, Vorbesteller-Boni und Preisen werden voraussichtlich zeitnah veröffentlicht.

Mit dem Start der Vorbestellungen beginnt die nächste große Phase der Vermarktung des Spiels. Nach den bisherigen Trailern und zahlreichen neuen Informationen erhalten Fans nun erstmals die Möglichkeit, sich ihr Exemplar für den Launch zu sichern.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 und zählt bereits jetzt zu den meist erwarteten Videospielen aller Zeiten.

Dazu wurde das offizielle Cover enthüllt: