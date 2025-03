Grand Theft Auto VI: GTA 6 wird ein großer wirtschaftlicher Impuls für die Spielindustrie

​Greg Rice, Leiter von PlayStation Creators bei Sony Interactive Entertainment, äußerte sich kürzlich zur bevorstehenden Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI (GTA VI) und dessen potenziellen Auswirkungen auf die Spielebranche.

In einem Interview mit GamesRadar erklärte Rice, dass GTA VI zweifellos ein bedeutender wirtschaftlicher Impuls für die Branche sein wird, der viele Spieler zurück ins Gaming-Ökosystem bringen könnte. ​

Einige Entwickler äußerten stattdessen Bedenken, ihre Spiele zeitgleich mit GTA VI zu veröffentlichen, da sie befürchten, im Schatten dieses Blockbusters unterzugehen.

Rice hingegen ist der Ansicht, dass die Branche mittlerweile so gereift ist, dass sowohl für große Titel wie Grand Theft Auto VI als auch für andere Spiele Platz ist.

Er betonte, dass die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI nicht nur die Verkäufe dieses Spiels ankurbeln wird, sondern auch dazu beitragen könnte, dass Spieler neue Konsolen erwerben und dadurch auch Interesse an anderen Spielen finden. ​GTA VI könnte also auch dafür sorgen, dass sich andere Spiele besser verkaufen.

„Aber ich denke, die Branche ist reif genug, dass es dafür und auch für andere Dinge Platz gibt. Es wird eine Kombination aus ‚es wird Spiele geben, die zur GTA-Zeit erfolgreich sein werden, weil sie völlig anders sind‘, aber es wird auch viel mehr Leute zurück in das Ökosystem bringen.“

„Ich bin mir sicher, dass es viele Gamer gibt, die [GTA 6] als einziges Spiel spielen werden“, gibt Rice zu, aber „es ist die Gelegenheit, in die neue Konsolengeneration einzusteigen und zu sehen, was es sonst noch gibt. Es wird also definitiv ein großer wirtschaftlicher Aufschwung für die Spieleindustrie sein und ein Titel, der mehrere Milliarden Dollar einbringen wird, aber ich glaube nicht, dass es eine Konkurrenz für [Indie-Spiele] ist.“