Grand Theft Auto VI: GTA-Schauspieler: GTA 6 ist jeden Cent wert – sogar 100 Dollar

Grand Theft Auto 6 sorgt bereits vor seiner Veröffentlichung für Diskussionen – insbesondere über den möglichen Verkaufspreis.
Während Rockstar Games den endgültigen Preis noch nicht bekannt gegeben hat, wird in der Community und unter Branchenkennern spekuliert, dass Grand Theft Auto 6 das erste große Spiel werden könnte, das mit einem Standardpreis von 100 US-Dollar erscheint.
In einem Interview mit The Escapist äußerte sich Jay Klaitz, der Schauspieler hinter der Figur Lester Crest aus Grand Theft Auto 5, zu dieser Debatte und erklärte, dass der kommende Titel diesen Preis durchaus verdiene.
Laut Klaitz sei die aufwendige Produktion von Grand Theft Auto 6 ein entscheidender Faktor. Er verwies darauf, dass bereits Grand Theft Auto 5 mit intensiver Motion-Capture-Arbeit und jahrelanger Entwicklungszeit entstanden sei.
Das neue Spiel habe unmittelbar nach dem Abschluss des Vorgängers seinen Produktionszyklus begonnen, was den immensen Aufwand verdeutliche.
Für ihn sei der Preis von 100 Dollar gerechtfertigt, da Käufer mit Grand Theft Auto 6 im Grunde mehrere Spiele in einem erhalten – bestehend aus der Hauptkampagne, dem erwarteten Online-Modus und zukünftigen Erweiterungen.
Trotz seiner Einschätzung betonte Klaitz, dass er auch Verständnis für den Wunsch nach einem erschwinglichen Preis habe, um das Spiel möglichst vielen Fans zugänglich zu machen.
Dennoch bleibe er bei der Überzeugung, dass Grand Theft Auto VI durch die Kombination aus Entwicklungszeit, technischer Innovation und inhaltlicher Vielfalt einen höheren Preis rechtfertigen könne als frühere Titel der Reihe.
Grand Theft Auto 6 gilt als eines der meist erwarteten Spiele der letzten Jahre.
Rockstar Games hat bislang lediglich ein Veröffentlichungsdatum, aber noch keine Details zum Preismodell bekannt gegeben. Die Aussage von Jay Klaitz verdeutlicht jedoch, welche hohen Erwartungen an Umfang, Qualität und Produktionsniveau dieses neuen Kapitels der legendären Grand-Theft-Auto-Reihe geknüpft sind.
Hier gibt es noch einmal den GTA6 Trailer #2 zu sehen:
Ein GTA 6 wäre diese 100€ wert, evtl. sogar mehr. Aber dann kommen Activision und EA um die Ecke und verlangen für deren jährlich lieblos hingerotzten Aufgüsse ebenfalls 100€, da diese 100€ Marke von GTA „etabliert“ wurde
Ich finde das ist das beste Gegenargument.
Sowas muss dann aber auch einfach mal der Markt gnadenlos abstrafen. Die meisten meckern einfach nur und kaufen es dann trotzdem.
CoD und Fifa haben absolut beschissene User Wertungen auf Amazon und Co. es verkauft sich aber trotzdem wie geschnitten Brot.
Ein gutes Gegenbeispiel könnte doch Outer Worlds2 sein, da wurde doch der Preis von 70€ wieder auf 60€ gesenkt weil das bei den Vorbestellungen so schlecht ankam. Oder? das war doch bei OW2 so, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Kann mir mal einer erklären wieso die alle immer sagen Spiele Preise sollen von 60 Euro teurer werden? Alle sagen immer ja guck die Herstellung aber guck auch die Editionen 🤔 120 euro Ultimate Edition z. B.
Die brechen bei Games wie bei nem Keks n haufen Content ab um es für mehr Geld extra anzubieten das ist doch alles schon teurer.
Guckt euch mal Ubi an mit ihren Ultimate Editionen wo seit Valhalla oder Far Cry 6 der letzte Dlc nicht mal mehr mit drin ist und man den trotzdem extra kaufen muss, wo es also ka 150 Euro kostet um das gesamte Spiel zu erleben 🤔
Ich warte immer Sales ab außer es ist wirklich ein derbes must have aber das betrifft 5% der Games
Aber ubisoft Spiele kann man auch Schon seit Jahrzehnten nicht mehr als Maßstab nehmen. Egal wofür. Außer nach unten halt.
Also meine Meinung dazu ist, ein GTA oder RDR darf 100€ kosten, da sieht man das Production Value an jeder Ecke, bei RDR heben NPC’s in nicht Cutscenes sogar Seile hoch damit sie unten durchschlupfen können.
Für mich persönlich ist Rockstar Games da einfach eine Ausnahme. Die stehen was das Thema angeht, wirklich alleine auf einem Berg.
Als Vergleich nehme ich da gerne Pokemon Spiele, ein Pokemon Spiel kostet inzwischen 60€+ und da passieren Story Elemente Off Screen und werden dann durch ein „BOOM“ schwarzer Bildschirm, Höhle ist offen dargestellt. Das wird ja auch von der Allgemeinheit akzeptiert.
Ich zahle 1 € pro fps (0,1% low). Aber nur im ersten Jahr. Danach weniger.
Demnach werde ich es wohl gar nicht kaufen (können). 🤷🏻♂️
Für ein neues gta oder Red dead ist es die Kohle halt auch wert. Das sieht man wozu die kleine schwarze Kiste alles fähig ist. Jedes andere Spiel müsste eh erst einmal liefern um den Preis ansatzweise rechtfertigen zu können.
Ich glaube aber auch das es so um die 100€ kosten wird.
Dadurch das sie das spiel in den nächste 10 jahren immer wieder neu verwursten werden ,reichen da 60 euro voll aus.
Ich weiß noch als Collectors Editionen damals um die 100€ gekostet haben.