Grand Theft Auto VI: GTA-Schauspieler: GTA 6 ist jeden Cent wert – sogar 100 Dollar

Grand Theft Auto 6 soll laut GTA-5-Darsteller Jay Klaitz einen 100-Dollar-Preis rechtfertigen – Fans diskutieren über den möglichen Premium-Startpreis.

Grand Theft Auto 6 sorgt bereits vor seiner Veröffentlichung für Diskussionen – insbesondere über den möglichen Verkaufspreis.

Während Rockstar Games den endgültigen Preis noch nicht bekannt gegeben hat, wird in der Community und unter Branchenkennern spekuliert, dass Grand Theft Auto 6 das erste große Spiel werden könnte, das mit einem Standardpreis von 100 US-Dollar erscheint.

In einem Interview mit The Escapist äußerte sich Jay Klaitz, der Schauspieler hinter der Figur Lester Crest aus Grand Theft Auto 5, zu dieser Debatte und erklärte, dass der kommende Titel diesen Preis durchaus verdiene.

Laut Klaitz sei die aufwendige Produktion von Grand Theft Auto 6 ein entscheidender Faktor. Er verwies darauf, dass bereits Grand Theft Auto 5 mit intensiver Motion-Capture-Arbeit und jahrelanger Entwicklungszeit entstanden sei.

Das neue Spiel habe unmittelbar nach dem Abschluss des Vorgängers seinen Produktionszyklus begonnen, was den immensen Aufwand verdeutliche.

Für ihn sei der Preis von 100 Dollar gerechtfertigt, da Käufer mit Grand Theft Auto 6 im Grunde mehrere Spiele in einem erhalten – bestehend aus der Hauptkampagne, dem erwarteten Online-Modus und zukünftigen Erweiterungen.

Trotz seiner Einschätzung betonte Klaitz, dass er auch Verständnis für den Wunsch nach einem erschwinglichen Preis habe, um das Spiel möglichst vielen Fans zugänglich zu machen.

Dennoch bleibe er bei der Überzeugung, dass Grand Theft Auto VI durch die Kombination aus Entwicklungszeit, technischer Innovation und inhaltlicher Vielfalt einen höheren Preis rechtfertigen könne als frühere Titel der Reihe.

Grand Theft Auto 6 gilt als eines der meist erwarteten Spiele der letzten Jahre.

Rockstar Games hat bislang lediglich ein Veröffentlichungsdatum, aber noch keine Details zum Preismodell bekannt gegeben. Die Aussage von Jay Klaitz verdeutlicht jedoch, welche hohen Erwartungen an Umfang, Qualität und Produktionsniveau dieses neuen Kapitels der legendären Grand-Theft-Auto-Reihe geknüpft sind.

Hier gibt es noch einmal den GTA6 Trailer #2 zu sehen: