Grand Theft Auto VI: Händler meldet sechsmal mehr Vorbestellungen als bei Call of Duty

Ein französischer Händler verzeichnet für GTA 6 innerhalb von 24 Stunden sechsmal mehr Vorbestellungen als für Call of Duty oder EA Sports FC.

Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden hat Grand Theft Auto VI bei dem französischen Händler CDiscount sechsmal mehr Vorbestellungen erzielt als Call of Duty oder EA Sports FC im jeweiligen üblichen Vorbestellungszeitraum. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um einen Rekord, den der Händler in dieser Form bislang nicht erlebt hat.

Wie Rockstar Magazine unter Berufung auf eine Pressemitteilung von CDiscount berichtet, bezeichnet der Händler GTA 6 als das größte kulturelle Ereignis des Jahres 2026. Die Nachfrage sei so hoch gewesen, dass sämtliche bisherigen Vergleichswerte großer Spielemarken deutlich übertroffen wurden.

Auch die Besucherzahlen der Gaming-Sparte des Online-Händlers stiegen erheblich an. Am 25. Juni lag der Traffic nach Unternehmensangaben rund 500 Prozent über dem üblichen Niveau. Zwischen Mitternacht und 1:00 Uhr wurde sogar ein Spitzenwert erreicht, der 18-mal höher ausfiel als in der Nacht zuvor.

Darüber hinaus entwickelte sich GTA 6 zum meistgesuchten Gaming-Begriff auf der Plattform. Insgesamt musste sich der Titel lediglich den Suchbegriffen „Fan“ und „tragbare Klimaanlage“ geschlagen geben, die im Zuge der aktuellen Hitzewelle in Europa besonders stark nachgefragt wurden.

Die veröffentlichten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf einen einzelnen Händler und bilden daher nur einen kleinen Teil des Gesamtmarktes ab. Hinzu kommt, dass sich viele Käufer voraussichtlich für die digitale Version von Grand Theft Auto VI entscheiden werden. Trotzdem unterstreichen die Daten das außergewöhnlich hohe Interesse am kommenden Open-World-Titel – ungeachtet der Diskussionen um die physische Version, die lediglich einen Download-Code statt einer Disc enthalten soll.