Grand Theft Auto VI: Händler meldet sechsmal mehr Vorbestellungen als bei Call of Duty

Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden hat Grand Theft Auto VI bei dem französischen Händler CDiscount sechsmal mehr Vorbestellungen erzielt als Call of Duty oder EA Sports FC im jeweiligen üblichen Vorbestellungszeitraum. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um einen Rekord, den der Händler in dieser Form bislang nicht erlebt hat.
Wie Rockstar Magazine unter Berufung auf eine Pressemitteilung von CDiscount berichtet, bezeichnet der Händler GTA 6 als das größte kulturelle Ereignis des Jahres 2026. Die Nachfrage sei so hoch gewesen, dass sämtliche bisherigen Vergleichswerte großer Spielemarken deutlich übertroffen wurden.
Auch die Besucherzahlen der Gaming-Sparte des Online-Händlers stiegen erheblich an. Am 25. Juni lag der Traffic nach Unternehmensangaben rund 500 Prozent über dem üblichen Niveau. Zwischen Mitternacht und 1:00 Uhr wurde sogar ein Spitzenwert erreicht, der 18-mal höher ausfiel als in der Nacht zuvor.
Darüber hinaus entwickelte sich GTA 6 zum meistgesuchten Gaming-Begriff auf der Plattform. Insgesamt musste sich der Titel lediglich den Suchbegriffen „Fan“ und „tragbare Klimaanlage“ geschlagen geben, die im Zuge der aktuellen Hitzewelle in Europa besonders stark nachgefragt wurden.
Die veröffentlichten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf einen einzelnen Händler und bilden daher nur einen kleinen Teil des Gesamtmarktes ab. Hinzu kommt, dass sich viele Käufer voraussichtlich für die digitale Version von Grand Theft Auto VI entscheiden werden. Trotzdem unterstreichen die Daten das außergewöhnlich hohe Interesse am kommenden Open-World-Titel – ungeachtet der Diskussionen um die physische Version, die lediglich einen Download-Code statt einer Disc enthalten soll.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Man darf aber nicht vergessen:
In der gesamten Entwicklungszeit von GTA6 wurden gefühlt 12 CoDs veröffentlicht.
Jedes einzelne hat die Kosten angeblich mehr als reingeholt.
„6mal so viel“ ist dann fast schon ein Flop auf Seiten GTA 😉
Hoffentlich wird COD ausgepresst wie eine Zitrone, sowie die das Jahrelang mit den Spielern gemacht haben und hoffentlich ist der Schlag gut genug gesetzt, das wir wieder ein geiles COD kriegen, aber glauben tu ich leider nicht daran.
Also ich habe GTA VI jetzt schon zweimal vorbestellt in der Ultimate. 🤣
CoD werde ich dann nächstes Jahr im GP spielen.
Aus reinem Interesse: bleibt das der aktuellste CoD (Game Pass) dann der Ultimate vorbehalten oder kommt das direkt in Premium?
Wäre irgendwie frech wenn man trotzdem Ultimate für ein CoD des Vorjahres haben müsste.
Also haben 30 No Disk GTA bestellt und CoD wurde 5 mal bestellt? Es sind nur noch 5-10% die noch Disk Version kaufen, wobei GTA ja keine Disk beinhaltet 😀