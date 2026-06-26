Grand Theft Auto VI: Händlerseiten nennen neue Details zu Spielwelt und Gameplay

Neue Händlerbeschreibungen deuten auf zahlreiche Gameplay- und Technik-Features in Grand Theft Auto VI hin.

Auf mehreren Händlerseiten zu Grand Theft Auto VI sind neue Beschreibungen aufgetaucht, die zusätzliche Hinweise auf Gameplay-Elemente, die offene Spielwelt und technische Features liefern könnten.

Da die Informationen bislang nicht offiziell von Rockstar Games bestätigt wurden, sollten die Angaben als Gerücht beziehungsweise unbestätigte Produktbeschreibung betrachtet werden. Dennoch decken sich einige der genannten Punkte mit bisherigen Erwartungen rund um den kommenden Open-World-Titel.

Den Beschreibungen zufolge sollen Spieler jederzeit zwischen Jason und Lucia wechseln können. Darüber hinaus wird erwähnt, dass beide Protagonisten gemeinsam Missionen absolvieren und als Duo in der offenen Spielwelt agieren können.

Auch die Spielwelt selbst soll deutlich lebendiger ausfallen. Genannt werden NPCs mit eigenen Tagesabläufen, dynamische Zufallsereignisse sowie KI-gestützte Begegnungen, die organisch während des Spielens entstehen. Zusätzlich sollen zahlreiche interaktive Einrichtungen für eine höhere Immersion sorgen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt offenbar auf dem integrierten Social-Media-System. Laut den Händlerangaben sollen virale Videos, Influencer und aktuelle Ereignisse direkt über das Smartphone der Spielfiguren verfolgt werden können. Sogar geheime Nebenmissionen könnten über soziale Netzwerke entdeckt werden, während virale Inhalte in Echtzeit auf dem Ingame-Smartphone abgespielt werden.

Für die Technik werden moderne Beleuchtungssysteme, natürliche Animationen und besonders detaillierte Umgebungen genannt. Hinzu kommen dynamische Wettereffekte, Stürme sowie wechselnde Tageszeiten, die sich auf Physik und Gameplay auswirken sollen.

Ebenfalls erwähnt werden individuelle Fähigkeiten für Jason und Lucia, die Missionen und Spielstil beeinflussen könnten. Darüber hinaus beschreiben die Händlerseiten die Karte als die bislang größte, dichteste und ambitionierteste Spielwelt in der Geschichte von Rockstar Games.

Für Besitzer einer PlayStation 5 Pro werden zudem Verbesserungen bei der Bildqualität, stabilere Bildraten und eine insgesamt höhere Performance aufgeführt.

Ob sämtliche genannten Features tatsächlich in der finalen Version von GTA 6 enthalten sein werden, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Bestätigung durch Rockstar Games steht derzeit noch aus.