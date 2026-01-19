Grand Theft Auto VI: Hat Rockstar versehentlich die Echtheit der Story bestätigt?

Rockstar Games könnte versehentlich die Echtheit der Story von Grand Theft Auto VI aus vorherigen Leaks bestätigt haben.

Ein unerwarteter Personalhinweis von Rockstar Games sorgt für neue Dynamik rund um einen der größten Story‑Leaks der Reihe. Nachdem das Studio bestätigte, im November 2023 einen Entwickler wegen der Weitergabe vertraulicher Informationen entlassen zu haben, rückt ein bereits im Oktober 2023 aufgetauchtes Leak zu Grand Theft Auto VI plötzlich in ein neues Licht.

Insider LegacyKilla bezeichnete die damaligen Details als authentisch – und genau diese Inhalte stehen nun wieder im Fokus.

Wer keine Spoiler mag, sollte jetzt nicht weiterlesen!

Im Zentrum der geleakten Story stehen die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia, deren Wege zunächst getrennt verlaufen. Jasons Einführung ins Spiel beginnt mit einer Reise, indem er ein Flugzeug verfolgt, das einen russischen Drogenhändler transportiert. Aus dieser Begegnung entsteht ein riskanter Plan, der in einer chaotischen Verfolgungsjagd endet. Die verlorene Ware versinkt im Meer, was zu einem Tauchgang führt, der die Spannung weiter anzieht.

Lucias Einführung beginnt mit einem drastischen Rückblick. Sie lässt ihr Baby in einem Delikatessengeschäft zurück, bevor sie zu einem Banküberfall aufbricht und verhaftet wird. Das Kind spielt später keine Rolle mehr, da es lediglich in einer Rückblende auftaucht. Jahre später wird Lucia auf Bewährung entlassen und von Jason abgeholt, der bereits den nächsten Coup vorbereitet.

Zwischen beiden entwickelt sich im Verlauf der gemeinsamen Pläne eine Beziehung, während ein Nachtclub namens Vault zum zentralen Ort ihrer Missionen wird.

Der gleiche Leaker lieferte weitere Details zur Spielwelt. Neben Miami und seinem Umland sollen drei zusätzliche Inseln existieren, darunter eine, die stark an die Bahamas erinnert.

Ein Großteil der Gebäude (mindestens als 2000) soll begehbar sein, was die Erkundung deutlich intensiviert. NPCs reagieren auf Eindringen in ihre Häuser mit Polizeirufen, während ihr Hotels und Motels anmieten könnt.

Rund um den Lake Leonida führt ein Bike‑Trail, und die Darstellung der Stadt soll so präzise sein, dass selbst Bewohner von Miami überrascht sein könnten.

Eine Kettensäge soll nicht als Waffe verfügbar sein, während das Studio besonderen Wert auf fein ausgearbeitete Mechaniken legt, die das Durchsuchen von Orten und das Erkennen von Gefahren oder wertvollen Gegenständen in den Mittelpunkt rücken.