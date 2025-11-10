Grand Theft Auto VI: Hinweis auf möglichen Trailer 3 aufgetaucht

In der Community rund um Grand Theft Auto VI sorgt derzeit ein neues Gerücht für Aufsehen.
Beobachter haben festgestellt, dass der offizielle YouTube-Kanal von Rockstar Games kürzlich ein weiteres Video hinzugefügt hat. Die Gesamtzahl stieg von 395 auf 396 Uploads, obwohl öffentlich kein neues Video sichtbar ist.
Fans vermuten nun, dass es sich bei dem privaten Upload um den dritten Trailer zu GTA 6 handeln könnte. Die private Einstellung eines Videos deutet oft auf eine bevorstehende Veröffentlichung hin – ein typisches Vorgehen von Rockstar, das seine Trailer häufig kurz vor dem offiziellen Upload vorbereitet.
Offiziell hat Rockstar Games bislang keine Ankündigung zu Grand Theft Auto VI Trailer 3 gemacht. Dennoch heizt die auffällige Änderung auf YouTube die Erwartungen weiter an. Nach den bisherigen Trailern wäre ein dritter Einblick in das Open-World-Epos der nächste logische Schritt, um den Hype vor dem geplanten Release 2025 weiter zu steigern.
Spekuliert wird, dass am kommenden Dienstag der neue GTA 6 Trailer 3 veröffentlicht werden soll.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Vielleicht kommt der ja am 19.
Trailer 3 wow 🤣
Die wissen wie man ihre Fans warmhält 🤣
😂😂😂 Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche..Erst sind die Fans enttäuscht wegen der Verschiebung.. Und dann kommt ein neuer Trailer und alle sind wieder froh 😂🤘. Bei mir zieht sowas nicht..Werde es auch nicht mehr Day one kaufen..Hatte ich geplant aber so wie die es machen.. Bin dann raus
Glaube Trailer jucken mich hat nicht gerade jetzt wo das Spiel wieder 1 Jahr in der Ferne ist. Glaube so im Sommer/Herbst würde mich das mehr interessieren
Laaaangweiillliig 😪👎.
Bin gespannt und freue mich auf weitere Trailer. Bin wahrscheinlich hier der einzige Grand Theft Auto Fan. 💚
Damit wolle sie die leute an der Stange halten