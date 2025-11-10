Grand Theft Auto VI: Hinweis auf möglichen Trailer 3 aufgetaucht

In der Community rund um Grand Theft Auto VI sorgt derzeit ein neues Gerücht für Aufsehen.

Beobachter haben festgestellt, dass der offizielle YouTube-Kanal von Rockstar Games kürzlich ein weiteres Video hinzugefügt hat. Die Gesamtzahl stieg von 395 auf 396 Uploads, obwohl öffentlich kein neues Video sichtbar ist.

Fans vermuten nun, dass es sich bei dem privaten Upload um den dritten Trailer zu GTA 6 handeln könnte. Die private Einstellung eines Videos deutet oft auf eine bevorstehende Veröffentlichung hin – ein typisches Vorgehen von Rockstar, das seine Trailer häufig kurz vor dem offiziellen Upload vorbereitet.

Offiziell hat Rockstar Games bislang keine Ankündigung zu Grand Theft Auto VI Trailer 3 gemacht. Dennoch heizt die auffällige Änderung auf YouTube die Erwartungen weiter an. Nach den bisherigen Trailern wäre ein dritter Einblick in das Open-World-Epos der nächste logische Schritt, um den Hype vor dem geplanten Release 2025 weiter zu steigern.

Spekuliert wird, dass am kommenden Dienstag der neue GTA 6 Trailer 3 veröffentlicht werden soll.