Grand Theft Auto VI: Hinweise auf möglichen Start für Vorbestellungen

Für Grand Theft Auto VI sind weiterhin keine Vorbestellungen möglich, sowohl im PlayStation Store als auch auf Xbox lässt sich der Titel aktuell nur auf die Wunschliste setzen. Der Release bleibt für den 19. November 2026 angesetzt, und viele Fans warten darauf, dass Rockstar Games endlich die Preorder‑Phase freischaltet.
Nun gibt es ein erstes konkretes Indiz: Wie Playstation Game Size berichtet, wurden im PlayStation Network zwei interne Store‑IDs für GTA VI hinterlegt – PPSA01547_00 und PPSA29660_00.
Solche Einträge könnten auf den Start von Vorbestellungen oder neue Store‑Seiten hinweisen. Laut Bericht stehen die Nummern jedoch nicht für unterschiedliche Editionen, sondern dienen rein der internen Strukturierung.
Da große Titel häufig Wochen oder Monate vor Release vorbestellbar werden, passt der Zeitpunkt gut zu den üblichen Abläufen der Branche.
Wird eh wieder verschoben 😉.
Wenn ich mir gerade anschaue was gerade in Amerika so ab geht , würde mich das nicht mal überraschen .
Da kann das Studio noch so groß sein wie Rockstar Games , das kann auch ihnen noch einen Strich durch die Rechnung machen .
Zwar hat sich Rockstar seit Jahrzehnten mein Vertrauen erarbeitet, aber beim neuen Teil bin ich doch etwas vorsichtig
schon jetzt Vorbestellen und von Games die Im Herbst erscheinen sollen hat man noch gar nichts gehört…
Unbedingt vorbestellen! Nicht das der Download dann alle ist.
Erst wenn im Sommer richtig Werbung gemacht wird bestelle ich es