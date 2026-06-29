Grand Theft Auto VI: „Ich werde es nicht kaufen“ – Ex-Rockstar-Entwickler äußert sich deutlich zu GTA 6

Im Umfeld von Grand Theft Auto VI sorgt ein Statement eines ehemaligen Rockstar-Mitarbeiters für Aufmerksamkeit. Jack Hoxby, früher Entwickler bei Rockstar North, hat sich in einem Interview mit BBC zur kommenden Veröffentlichung geäußert.

Auf die Frage, ob er das Spiel kaufen werde, antwortete Hoxby klar, dass er GTA 6 „definitiv nicht kaufen“ werde. Zwar könne er sich vorstellen, es eines Tages zu spielen, aktuell sei er jedoch „nicht in der Stimmung“ dafür.

Hoxby gehört zu einer Gruppe von insgesamt 31 ehemaligen Mitarbeitern, die nach eigenen Angaben im Zuge interner Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit gewerkschaftlichen Aktivitäten entlassen wurden. Der Fall ist Teil eines laufenden Rechtsstreits rund um die Kündigungen bei Rockstar.

Die Aussage des ehemaligen Entwicklers reiht sich damit in eine ohnehin bereits angespannte Diskussion rund um Arbeitsbedingungen und interne Konflikte im Umfeld von Rockstar Games ein.