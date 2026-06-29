Grand Theft Auto VI: „Ich werde es nicht kaufen“ – Ex-Rockstar-Entwickler äußert sich deutlich zu GTA 6

Im Umfeld von Grand Theft Auto VI sorgt ein Statement eines ehemaligen Rockstar-Mitarbeiters für Aufmerksamkeit. Jack Hoxby, früher Entwickler bei Rockstar North, hat sich in einem Interview mit BBC zur kommenden Veröffentlichung geäußert.
Auf die Frage, ob er das Spiel kaufen werde, antwortete Hoxby klar, dass er GTA 6 „definitiv nicht kaufen“ werde. Zwar könne er sich vorstellen, es eines Tages zu spielen, aktuell sei er jedoch „nicht in der Stimmung“ dafür.
Hoxby gehört zu einer Gruppe von insgesamt 31 ehemaligen Mitarbeitern, die nach eigenen Angaben im Zuge interner Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit gewerkschaftlichen Aktivitäten entlassen wurden. Der Fall ist Teil eines laufenden Rechtsstreits rund um die Kündigungen bei Rockstar.
Die Aussage des ehemaligen Entwicklers reiht sich damit in eine ohnehin bereits angespannte Diskussion rund um Arbeitsbedingungen und interne Konflikte im Umfeld von Rockstar Games ein.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wen juckt das?
Wenn man es nur oberflächlich betrachtet, stimme ich dir zu, juckt keinen ob er das Spiel kauft.
Aber wenn man das ding zwischen den Augen benutzt, dann ist da deutlich mehr dahinter und sollte auch dir nicht schaden wenn du auf seiner Seite wärst.
Das ist ja auch verständlich. Wenn ich für Aldi arbeiten würde und entlassen werde, würde ich vermutlich auch erstmal eine lange Zeit im Lidl einkaufen.
Man darf halt auch nicht vergessen dass GTA6 kaum noch Schlüsselpersonal von den Vorgängern hat, auch nicht bei den Writern.
Für die Aktion mit der Workers Union wäre auch jedes andere Studio öffentlich ins Kreuzfeuer gekommen.
Allerdings ist es Rockstar, sie bleiben über jeden Zweifel erhaben.
Ich hoffe es wirkt sich nicht negativ auf das Produkt aus, das so viel Personal ausgetauscht wurde. Das ist die einzige Sorge die ich habe
Ok, das wird nur niemanden interessieren das dieser Herr das nicht spielen wird 🤣.
Ich Zitiere mich selbst einfach nochmals.
„Wenn man es nur oberflächlich betrachtet, stimme ich dir zu, juckt keinen ob er das Spiel kauft.
Aber wenn man das ding zwischen den Augen benutzt, dann ist da deutlich mehr dahinter und sollte auch dir nicht schaden wenn du auf seiner Seite wärst.“
Naja, das ist in dem Fall auch nachvollziehbar.
Schön für ihn. Ich werde es kaufen und den Spaß meines Lebens haben 😁
Ich hab auch gesagt ich speile es nicht.
Da gabs keine News drüber 🙁
Finde ich tatsächlich unfair. Ich mag dich und würde mich über eine News über dich freuen.
Weniger Streamer/Leaker-Nonsens , mehr echte User-Experience in den News.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Ich kaufe deshalb zweimal oder sogar dreimal, falls noch eine Collector’s Edition erscheint.
„Hallo Chef, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung.“ 😄
Verständlich, wenn mein Chef mich rausgeschmissen hätte, weil ich mich für bessere Arbeitsbedingungen gesetzt habe.
Juckt aber am Ende eh niemanden, weil er und seine Kollegen im Hype des Spiels untergehen werden 🫤
Bin eh sehr gespannt, da noch immer kein echtes Gameplay mal gezeigt wurde, irgendwas stimmt da nicht.