Grand Theft Auto VI: In-Game-TikTok zum Teilen von Inhalten als neues Feature – Gerücht

29
Image: Rockstar Games

GTA 6 könnte ein eigenes TikTok bekommen – Insider entfacht Mega-Spekulation zum Open-World-Actionspiel von Rockstar Games.

Ein aktueller Hinweis aus der Gerüchteküche sorgt für frische Spekulationen rund um Grand Theft Auto VI. Brancheninsider Jason Schreier geht davon aus, dass das Spiel ein eigenes Social-Media-Feature erhalten könnte, das stark an TikTok erinnert.

Spieler sollen demnach kurze Clips aufnehmen und direkt in einen internen Video-Feed hochladen können, der als fiktive Plattform im Spiel existiert.

Die Idee eines integrierten Video-Systems passt zu Rockstars Fokus auf lebendige Welten und dynamische Interaktionen. Ein solches Feature würde es euch ermöglichen, spontane Momente festzuhalten, Stunts zu teilen oder kuriose Situationen aus Vice City zu dokumentieren.

Gleichzeitig würde es die soziale Komponente des Spiels erweitern, indem Clips innerhalb der Spielwelt sichtbar bleiben und andere Spieler sie entdecken können.

  4. @Der@Endboss@ 8340 XP Beginner Level 4 | 15.01.2026 - 14:41 Uhr

    Oh nein! Das Tik Tok nervt doch schon als Handy App. Jetzt auch noch sowas in Games , Ohje Ohje , was haben die geraucht 🤣.
    Naja wem‘s gefällt …

    0
  5. HungryVideoGameNerd 162355 XP First Star Bronze | 15.01.2026 - 14:44 Uhr

    Immerhin kann man davon ausgehen das jede Art von content die rsg da einbaut schon zu 100% gehaltvoller ist als alles auf dem realen tik tok.

    0

