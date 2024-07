Grand Theft Auto VI: Informationen zu möglichen Rollen entdeckt

Zu Grand Theft Auto VI sind Details zu nicht spielbaren Charakteren aufgetaucht.

Dem Lebenslauf des Schauspielers Michael Turner zufolge leiht er in GTAVI einer Figur namens „Rich Coke Head“ in einem Videospiel seine Stimme. Da es an einem vollständigen Namen mangelt, dürfte es sich der Bezeichnung nach zu urteilen um einen nicht spielbaren Charakter handeln.

Der Schauspieler Marc Geller erwähnt hingegen indirekt seine Beteiligung am Spiel. Geller, der als Co-Star in Serien wie Severance, Russian Doll und der kommenden Marvel-Serie Daredevil: Born Again mitwirkte, führt „Untitled Rockstar Game“ als Projekt in seinem Lebenslauf auf, für das er dieses Jahr Motion Capture Arbeiten abgeschlossen hat.

Über die Rollen der beiden Schauspieler im kommenden Teil der GTA-Reihe kann nur spekuliert werden. Beim „Rich Coke Head“ könnte es ein ähnlicher Charakter sein wie Brian Meech aus Grand Theft Auto IV. Der Süchtige tauchte in einer Mission des Spiels auf.

Die Figur von Marc Geller könnte hingegen etwas bedeutender sein, wenn er dafür eigene Motion Capture Aufnahmen machte. Für NPCs wird Rockstar Games sicherlich jemanden haben, der das mehrfach übernimmt.