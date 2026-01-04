Grand Theft Auto VI: Insider behauptet: GTA 6 erscheint sicher 2026 und kostet 80 Dollar

GTA 6 steht erneut im Mittelpunkt intensiver Diskussionen, nachdem Insider Gaming mehrere zentrale Vorhersagen zum kommenden Open‑World‑Blockbuster geteilt hat.
Die Informationen beziehen sich auf den geplanten Veröffentlichungszeitraum, die Preisgestaltung und die langfristige Plattformstrategie. GTA 6 wird dabei als Titel beschrieben, der ganz sicher in diesem Jahr erscheinen soll, während Rockstar Games intern davon überzeugt sein soll, den 19. November ohne weitere Verzögerungen einhalten zu können.
Die Vorhersagen umfassen auch die Preisstruktur der Standard Edition. Laut den Insider‑Angaben soll GTA 6 in seiner regulären Version für 80 Dollar und nicht für 100 Dollar angeboten werden.
Ein weiterer zentraler Bestandteil der Vorhersagen betrifft die PC‑Version von GTA 6. Diese soll nicht zeitgleich mit der Konsolenversion erscheinen, sondern erst im Herbst 2027 veröffentlicht werden.
Die zeitliche Verzögerung zwischen Konsolen‑ und PC‑Release wird als fester Bestandteil der internen Planung beschrieben und ordnet die PC‑Umsetzung in eine spätere Phase ein. Damit entsteht ein zweistufiger Veröffentlichungsprozess, der die Konsolenfassung in den Vordergrund stellt und die PC‑Version in einen langfristigen Kontext verschiebt.
42 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist doch normal mittlerweile
Ich bin nicht so unfassbar gehypt bisher .
Aber es sieht schon unfassbar geil aus was man bisher sehen konnte.
Und wenn wohl die meisten es zocken wird man schnell angesteckt mit dem Hype
Immernoch 0 Hype bei mir…. irgendwann werde ich es sicher mal spielen.
Ich freue mich schon tierisch auf diesen Tag und ich bin ehrlich. Für dieses Game würde ich in eine Special Edition auch mehr Geld ausgeben.
Ich würde trotzdem weiterhin auf eine Verschiebung wetten. Ist halt Rockstar 🤷🏻♂️
Beschwöre es doch nicht 😅
Da allgemein für die Gamingbranche so viel dran hängt hoffe ich jedenfalls, dass alles nun nach Plan läuft
Ich will es mit Absicht beschwören.
Dieses Jahr stehen so viele andere Spiele im Rampenlicht (auch wegen Jubiläen), da soll denen GTA nicht im Weg stehen 😄
Reden wir einfach nicht über GTA, sondern konzentrieren uns auf die vielen anderen Highlights😁
Irgendwie kann ich mir das mit den 80 Euro nicht so ganz vorstellen!
Wenn einer ein neuen Preissprung bei Games für die Standardversion machen kann, dann ja wohl Rockstar mit GTA6.
Die Leute würden das Game trotzdem kaufen und maximal mit der Stirn runzeln. Nach Release werden wieder Monatelang Tiktoks und Youtube Video das Internet beherrschen, sodass wenige drum rum kommen auf ein Sale zu warten weil sie gleich von Anfang an dabei sein wollen.
Rockstar weis das auch sehr gut.
Das sind im übrigen die Leute, die ein Game auf 3 Generationen rausgebracht haben und somit auf 7 Plattformen vertreiben konnten ( Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, PS3, PS4, PS5, PC) … die wissen ganz genau wie sie uns maximal melken können.
Daher sollten die ärmsten unter uns jetzt schon mal anfangen monatlich 10 Euro zur Seite zu legen, damit sie nicht überrascht sind, wenn das Game doch 100€ kostet!
Ich geh davon aus, dass die Standard 100e, die mittlere 120-130€ und die große 150€ kosten wird.
bei 80€ für GTA VI kann man nicht meckern. Ich hatte mit 100€ und mehr gerechnet.
Oh da werden wohl einige ihre Spiele verschieben und dann noch das Weihnachtsgeschäft 😅
Aber so sicher ist es jetzt ja doch noch nicht.
Der Hypetrain hat bei mir schon die Lichtgeschwindigkeit erreicht 😀