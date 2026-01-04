Grand Theft Auto VI: Insider behauptet: GTA 6 erscheint sicher 2026 und kostet 80 Dollar

GTA 6 Insider: Release dieses Jahr ist sicher – Rockstar peilt den 19. November für Konsolen und Herbst 2027 für PC an.

GTA 6 steht erneut im Mittelpunkt intensiver Diskussionen, nachdem Insider Gaming mehrere zentrale Vorhersagen zum kommenden Open‑World‑Blockbuster geteilt hat.

Die Informationen beziehen sich auf den geplanten Veröffentlichungszeitraum, die Preisgestaltung und die langfristige Plattformstrategie. GTA 6 wird dabei als Titel beschrieben, der ganz sicher in diesem Jahr erscheinen soll, während Rockstar Games intern davon überzeugt sein soll, den 19. November ohne weitere Verzögerungen einhalten zu können.

Die Vorhersagen umfassen auch die Preisstruktur der Standard Edition. Laut den Insider‑Angaben soll GTA 6 in seiner regulären Version für 80 Dollar und nicht für 100 Dollar angeboten werden.

Ein weiterer zentraler Bestandteil der Vorhersagen betrifft die PC‑Version von GTA 6. Diese soll nicht zeitgleich mit der Konsolenversion erscheinen, sondern erst im Herbst 2027 veröffentlicht werden.

Die zeitliche Verzögerung zwischen Konsolen‑ und PC‑Release wird als fester Bestandteil der internen Planung beschrieben und ordnet die PC‑Umsetzung in eine spätere Phase ein. Damit entsteht ein zweistufiger Veröffentlichungsprozess, der die Konsolenfassung in den Vordergrund stellt und die PC‑Version in einen langfristigen Kontext verschiebt.