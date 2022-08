Grand Theft Auto VI: Insider berichtet über neue Städte und GTA 6 Story DLCs

Autor:, in / Grand Theft Auto VI

Laut dem Insider „Tez2“ hat Rockstar Games anscheinend zahlreiche Pläne für Story DLCs in Grand Theft Auto VI, bevor das Spiel überhaupt auf den Markt kommt.

Der Insider berichtet, dass Rockstar Games an „neuen Städten und Missionen“ arbeitet, während sich GTA 6 noch in der Entwicklung befindet. Die Einführung von neuen Städten oder Vierteln könnte dann so umgesetzt werden, dass parallel immer ein neuer Raubzug für GTA Online zur Verfügung gestellt wird.

„Rockstar wird zu der Art und Weise zurückkehren, wie sie zukünftige Inhalte geplant haben, bevor der Erfolg von GTA Online boomte. Die erste Welle von ’neuen Städten und Missionen‘, die wir als DLC erhalten werden, wird definitiv vor der Veröffentlichung von VI geplant werden.“ „Und Rockstar wird in der Lage sein, die Ressourcen für den neuen Titel zu verwenden, an dem sie nach der Veröffentlichung von VI arbeiten werden. Was die neuen Städte angeht, denke ich, dass wir größtenteils instanziierte neue Städte oder Inseln erhalten werden. Wie Cayo Perico oder North Yankton.“ „Auf diese Weise kann Rockstar mit jedem neuen DLC einen neuen Raubüberfall für den nächsten GTA Online-Modus einführen. Wenn wir Glück haben, könnten wir von Zeit zu Zeit eine vollwertige neue Stadt erhalten.“