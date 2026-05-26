Grand Theft Auto VI: Interner Release lag vor Herbst 2025 und zeigt große Verzögerung

Neue Aussagen von Take-Two geben Einblick in die ursprüngliche Planung und Entwicklung von Grand Theft Auto VI.

Mit Grand Theft Auto VI bestätigt sich eine deutlich längere Entwicklungszeit als bislang bekannt, da der ursprünglich interne Release offenbar bereits für Frühjahr 2025 geplant war.

Diese Information stammt von Take-Two-CEO Strauss Zelnick, der in einem Interview erklärte, das Spiel liege etwa 18 Monate hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Offiziell war zunächst ein Release für Herbst 2025 vorgesehen, bevor Rockstar Games den Termin erst auf Mai 2026 und später auf den 19. November 2026 verschob.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die Verschiebungen unterstreichen den hohen Anspruch an das Projekt. Zelnick betonte mehrfach, dass Rockstar alle nötigen Ressourcen erhalten soll, um ein möglichst perfektes Spielerlebnis zu liefern. Angesichts der Erwartungen gilt das Spiel bereits jetzt als potenziell größter Entertainment-Launch aller Zeiten.

Auch die Entwicklungskosten bewegen sich in außergewöhnlichen Dimensionen. Schätzungen zufolge wurden bislang zwischen einer und 1,5 Milliarden US-Dollar investiert. Offizielle Zahlen nannte Zelnick nicht, bestätigte jedoch, dass die Produktion „teuer“ sei. Damit übertrifft GTA 6 deutlich typische AAA-Budgets, die meist im Bereich mehrerer hundert Millionen Dollar liegen.

Die lange Entwicklungszeit erklärt sich auch durch den Umfang des Projekts. Berichten zufolge arbeiten Teile des Rockstar-Teams bereits seit über einem Jahrzehnt an dem Titel. Parallel dazu steigen branchenweit die Kosten, während Publisher zunehmend bereit sind, große Ressourcen für Spitzenproduktionen bereitzustellen.

Marketingmaßnahmen sollen im Sommer anlaufen, passend zum geplanten Release im November. Trotz der bisherigen Verzögerungen zeigt sich Zelnick überzeugt, dass der Termin eingehalten wird und betont die strategische Bedeutung der Marke, die er als eine der wertvollsten im gesamten Entertainment-Bereich einordnet.