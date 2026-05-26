Grand Theft Auto VI: Interner Release lag vor Herbst 2025 und zeigt große Verzögerung

Mit Grand Theft Auto VI bestätigt sich eine deutlich längere Entwicklungszeit als bislang bekannt, da der ursprünglich interne Release offenbar bereits für Frühjahr 2025 geplant war.
Diese Information stammt von Take-Two-CEO Strauss Zelnick, der in einem Interview erklärte, das Spiel liege etwa 18 Monate hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Offiziell war zunächst ein Release für Herbst 2025 vorgesehen, bevor Rockstar Games den Termin erst auf Mai 2026 und später auf den 19. November 2026 verschob.
GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
Die Verschiebungen unterstreichen den hohen Anspruch an das Projekt. Zelnick betonte mehrfach, dass Rockstar alle nötigen Ressourcen erhalten soll, um ein möglichst perfektes Spielerlebnis zu liefern. Angesichts der Erwartungen gilt das Spiel bereits jetzt als potenziell größter Entertainment-Launch aller Zeiten.
Auch die Entwicklungskosten bewegen sich in außergewöhnlichen Dimensionen. Schätzungen zufolge wurden bislang zwischen einer und 1,5 Milliarden US-Dollar investiert. Offizielle Zahlen nannte Zelnick nicht, bestätigte jedoch, dass die Produktion „teuer“ sei. Damit übertrifft GTA 6 deutlich typische AAA-Budgets, die meist im Bereich mehrerer hundert Millionen Dollar liegen.
Die lange Entwicklungszeit erklärt sich auch durch den Umfang des Projekts. Berichten zufolge arbeiten Teile des Rockstar-Teams bereits seit über einem Jahrzehnt an dem Titel. Parallel dazu steigen branchenweit die Kosten, während Publisher zunehmend bereit sind, große Ressourcen für Spitzenproduktionen bereitzustellen.
Marketingmaßnahmen sollen im Sommer anlaufen, passend zum geplanten Release im November. Trotz der bisherigen Verzögerungen zeigt sich Zelnick überzeugt, dass der Termin eingehalten wird und betont die strategische Bedeutung der Marke, die er als eine der wertvollsten im gesamten Entertainment-Bereich einordnet.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Mitarbeiter von Rockstar Games sind einfach Perfektionisten. Die geben sich nicht mit einem halbgaren Produkt zufrieden. Alleine die Spielwelt von Red Dead Redemption 2 soll wohl nur 20% von der Größe haben die sie eigentlich erreichen wollten. Ich meine die Karte bei GTA VI könnte ja später noch mit Updates erweitert werden
Bin echt gespannt wie es zu Beginn läuft und ob es ein Bugfest wird nach der langen Entwicklungszeit.
R* macht das schon. Freue mich schon drauf.
Wird sicher Gigantisch wann auch nichts für mich.
In den 90er habe sicher par Mio. gereicht für ein UT oder CS etc.
Und dann läufts so wie die Remaster Fassung 😀
Ich wette das Rocksternchen haut in Deutschland nur diesen Sommer mehr Marketing für das Spiel raus als MS für die Xbox die letzten 10 Jahre. Natürlich nur bezogen auf Deutschland, welches für Xbox scheinbar ein NoGo ist 🥹
Na da bin ich auf den Zustand zu Release gespannt. PRAGMATA und Forza Horizon 6 sind richtig gut gestartet dieses Jahr.
Dann kommen bald vermutlich wieder diese albernen Crunchtime Vorwürfe.
Denn wie wir alle wissen, ist das zum Glück nur in der Gaming Industrie so. Unsereins muss natürlich nie Überstunden, Schichten machen oder Samstags (bekommt man dann Freitagmittag mitgeteilt) arbeiten, obwohl man was besseres vorhat.
Die armen Programmierer. Ich heule gerade Krokodilstränen.
Also komisch das alle immer die Ausrede wegen „Verbesserungen“ so hinnehmen. Alleine mal bitte die Flops 25/26 ansehen wo dieselbe Ausrede gemacht wurden. „Wir verschieben um den Standart und die Ansprüche zufriedenzustellen und es noch weiter Aufzupolieren“ ich sage jetzt nicht das GTA6 ein Flop wird Gott behüte ich liebe und Zocke 5 wie blöde mit über 1600 Stunden aber GTA 6 macht mir Angst. Vor allem weil es lange fertig gewesen sein soll und immer wieder verschoben wurde und der andere Grund, dass nicht mehr viele die an GTA 4/5 gearbeitet haben dabei sind, genau wie bei BioWare und den ganzen andere Studios mit großen Namen die seitdem nur noch Schrott produziert haben und nur noch ein Schattengerüst der alten Marke sind. Diese GTA werde ich mir daher nicht am ersten Tag holen, sondern erstmal Streams ansehen.