Grand Theft Auto VI: Kein PC zum Launch? Ex-Rockstar-Produzent erklärt die Entscheidung dahinter

Ein Ex-Rockstar-Produzent erklärt, warum GTA 6 zunächst nur für Konsolen erscheint und die Entscheidung nichts mit einer Ablehnung des PCs zu tun haben soll.

Dass Grand Theft Auto VI zunächst ausschließlich für Konsolen erscheint, hat laut einem ehemaligen Rockstar-Produzenten nichts mit einer Benachteiligung von PC-Spielern zu tun. Stattdessen sei die Entscheidung vor allem eine Frage der Ressourcenplanung.

Im Gespräch mit dem Kiwi Talkz Podcast erklärte John Ricchio, der als Produzent unter anderem an Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption und Max Payne 3 gearbeitet hat, dass Rockstar traditionell zuerst die Konsolenversionen entwickelt. Der Grund: Die Hardware der Zielplattformen sei fest definiert, wodurch sich Leistung und Optimierung deutlich besser planen ließen.

Ricchio zufolge sei es wesentlich einfacher, ein Spiel zunächst innerhalb klarer Hardwaregrenzen zu entwickeln und anschließend für leistungsstärkere Systeme wie den PC zu erweitern. Der umgekehrte Weg – zuerst eine PC-Version zu entwickeln und diese anschließend für Konsolen anzupassen – sei deutlich aufwendiger.

Als Beispiel führte er die Entwicklung von Red Dead Redemption an. Zwar habe Rockstar bereits früh eine PC-Version des Spiels zum Laufen gebracht, letztlich sei jedoch entschieden worden, die verfügbaren Ressourcen lieber in die Entwicklung von Grand Theft Auto V zu investieren. Die Entscheidung sei nicht gegen den PC gerichtet gewesen, sondern eine Abwägung, welche Projekte für das Studio den größten Nutzen hätten.

Nach Ansicht des ehemaligen Produzenten gehe es bei solchen Entscheidungen grundsätzlich darum, wie Entwicklungszeit und Budget eingesetzt werden. Arbeite ein Team an einer PC-Portierung, könne es in dieser Zeit nicht an anderen Projekten oder Inhalten arbeiten. Deshalb müsse sich jede zusätzliche Plattform auch wirtschaftlich rechtfertigen oder technisch mit vertretbarem Aufwand umsetzen lassen.