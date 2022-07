Grand Theft Auto VI: Keine drei spielbaren Charaktere laut Bericht

Grand Theft Auto VI befindet sich offiziell in der aktiven Entwicklung bei Rockstar Games und man will dabei sogar die hohen Erwartungen der Spieler übertreffen. Allerdings ist das Studio dafür bekannt, sich durchaus Zeit für ihre Spielentwicklungen zu lassen, weshalb ein Release in unmittelbarer Zukunft sehr unwahrscheinlich erscheint.

Je länger Rockstar Games jedoch schweigt, desto mehr Spielraum gibt es für wilde Spekulationen, Gerüchte und falsche Insider-Meldungen. Ein GTA 6-Gerücht machte in letzter Zeit im Internet allerdings vehement die Runde: „Drei spielbare Charaktere, eine Open-World in drei Städten und eine Story, die sich um Drogenkonsum dreht“, soll es in Grand Theft Auto VI geben.

Der Journalist Jason Schreier hat diese Gerüchte nun ins Reich der Fabeln verwiesen. Laut ihm könne die Story, betrachtet man den wahrscheinlichen Entwicklungsprozess des Spiels, noch gar nicht so weit durchgeplant sein. Wichtige Story-Details werden erst noch dauerhaft überarbeitet und angepasst. Schreier sagte außerdem mit Nachdruck, dass es in Grand Theft Auto 6, anders als in dem besagten Leak behauptet wird, keine drei Protagonisten geben wie in GTA 5 geben wird. Er betonte aber auch, dass er nur sage, dass es keine drei Charaktere geben wird, nicht mehr. Der Journalist Jason Schreier ist derzeit bei Bloomberg beschäftigt und gilt seit Jahren als verlässliche Quelle innerhalb der Branche.

Nebenbei scheint Rockstar Games bereits vermehrt Kapazitäten für die Entwicklung von GTA 6 bereitzustellen: Der Online-Modus von Red Dead Redemption 2 wird in Zukunft keine großartigen inhaltlichen Updates mehr erhalten, da die Ressourcen für die Entwicklung des nächsten GTA-Spiels zur Verfügung stehen sollen. Ein Update für die aktuelle Konsolen-Version scheint derzeit ebenfalls vom Tisch zu sein.

Was haltet ihr von den aktuellen Leaks? Freut ihr euch auf GTA 6? Was glaubt ihr, wann Grand Theft Auto VI erscheinen wird?