Grand Theft Auto VI: Keine Texte oder Charaktere von Dan Houser

In Grand Theft Auto VI wird es keine Texte oder Charaktere aus der Feder von Rockstar Games-Mitgründer Dan Houser geben.

Rockstar Games-Mitgründer Dan Houser war über die Jahre als Autor federführend an zahlreichen Grand Theft Auto-Ablegern, Red Dead Redemption 1 + 2 und Max Payne 3 beteiligt.

Im Jahr 2020 verließ Houser das Entwicklerstudio, was gleichzeitig bedeutet, dass Grand Theft Auto VI der erste Ableger der Reihe seit dem 1999 veröffentlichten Grand Theft Auto: London 1969 sein wird, der ohne Housers Einfluss auskommen muss:

„Ich halte es für ein großes Privileg, an etwas so Großem mitgearbeitet zu haben“, so Houser im Gespräch mit IGN. „Ich habe die letzten zehn oder elf davon geschrieben, daher denke ich, dass die Welt wahrscheinlich genug GTA von mir hat. Es gibt immer eine neue Geschichte, also wird es keine Geschichte sein, die ich geschrieben habe, oder eine Gruppe aus Charakteren, die ich entwickelt habe. Ich denke, es wird spannend werden. Das Spiel wird großartig sein.“

  1. Mech77 49335 XP Hooligan Bezwinger | 30.09.2025 - 11:48 Uhr

    Mal sehen, wie es sich zu vorherigen Spielen unterscheidet, wenn er nicht mehr als Writer fungiert.

    GTA und RDR hatten ja schon imemr genial geschriebene Charaktere und Dialoge. Außer der nevige Dutch van der Linde.

    0
  2. FaMe 150705 XP God-at-Arms Bronze | 30.09.2025 - 12:00 Uhr

    Schade! Aber Niemand ist unersetzbar! Hoffe das dieser gemeine Spruch hier zutrifft und die Fans trotzdem ihren Spaß haben bzw. sehr gut unterhalten werden.

    0
  3. RainbowF 31293 XP Bobby Car Bewunderer | 30.09.2025 - 13:22 Uhr

    Da er schon 5 Jahre nicht mehr im Unternehmen ist ist die News irgendwie nicht so aktuell, oder?

    0

