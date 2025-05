Grand Theft Auto VI: Kennzeichen könnten auf zukünftige DLCs hinweisen

Sowohl inhaltlich als auch technisch wird derzeit der neue Trailer zu Grand Theft Auto VI unter die Lupe genommen. Dabei entdeckt man täglich mehr Details und möglich Hinweise.

Dem X-User TGGonYT fielen beispielsweise die Kennzeichen an Fahrzeugen auf. Neben dem Schauplatz des Spiels Leonida (Florida), wurden auch zwei weitere Ort entdeckt.

Gloriana ähnelt etwa dem Bundesstaat Georgia, dazu wurde auch Arizona entdeckt.

Dies könnt vieles, aber auch rein gar nicht bedeuten. Im besten Falle sind es Hinweise auf den Besuch von weiteren Orten, etwa in Rückblenden, künftige Erweiterungen stehen ebenfalls im Raum.

Vielleicht ist es aber auch hier nur wieder die Liebe zum Detail und die Kennzeichen haben rein gar nichts zu bedeuten.

GTA 6 trailer 2 shows license plates from 3 additional different states 👀 (Glorina/Georgia, Arizona, Liberty City)

Will be interesting to see if these are just cosmetic or if Rockstar has plans for future content. No Los Santos plates though lol pic.twitter.com/zc9horXIIo

— TGG (@TGGonYT) May 8, 2025