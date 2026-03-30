Grand Theft Auto VI: Könnte mit vollwertigem Koop Story Modus alles verändern

Grand Theft Auto VI könnte mit einem vollständigen Koop Story Modus neue Maßstäbe setzen und die Kampagne gemeinsam erlebbar machen.

Sollten sich diese Informationen bewahrheiten, würde Rockstar Games damit ein Feature einführen, das die klassische Einzelspieler-Erfahrung der Reihe grundlegend erweitert.

Statt der bisherigen Trennung zwischen Story und Multiplayer könnte die gesamte Handlung von Grand Theft Auto VI nahtlos im Koop erlebt werden, was neue Möglichkeiten für Missionen, Interaktionen und Spielerentscheidungen eröffnet.

Besonders im Fokus steht dabei die Vorstellung, dass zwei Spieler gleichzeitig durch die Story schreiten und ihre Aktionen miteinander abstimmen können. Dadurch könnten klassische Gameplay-Elemente wie Verfolgungsjagden, Überfälle oder Missionen mit mehreren Charakteren völlig neue Dynamiken erhalten.

Offiziell bestätigt wurden diese Gerüchte bislang nicht. Dennoch sorgt allein die Vorstellung eines durchgängigen Koop Story Modus für reichlich Diskussionen, da ein solches Feature einen deutlichen Wandel innerhalb der Serie darstellen würde.

Rockstar selbst hat sich zu den aktuellen Spekulationen noch nicht geäußert, wodurch offen bleibt, ob und in welcher Form ein solcher Modus tatsächlich Teil des Spiels sein wird.

Hättet ihr Bock die Story mit einem Freund gemeinsam zu erleben oder würdet ihr die Story lieber alleine spielen?