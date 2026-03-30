Grand Theft Auto VI: Könnte mit vollwertigem Koop Story Modus alles verändern

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Image: Rockstar Games

Grand Theft Auto VI könnte mit einem vollständigen Koop Story Modus neue Maßstäbe setzen und die Kampagne gemeinsam erlebbar machen.

Sollten sich diese Informationen bewahrheiten, würde Rockstar Games damit ein Feature einführen, das die klassische Einzelspieler-Erfahrung der Reihe grundlegend erweitert.

Statt der bisherigen Trennung zwischen Story und Multiplayer könnte die gesamte Handlung von Grand Theft Auto VI nahtlos im Koop erlebt werden, was neue Möglichkeiten für Missionen, Interaktionen und Spielerentscheidungen eröffnet.

Besonders im Fokus steht dabei die Vorstellung, dass zwei Spieler gleichzeitig durch die Story schreiten und ihre Aktionen miteinander abstimmen können. Dadurch könnten klassische Gameplay-Elemente wie Verfolgungsjagden, Überfälle oder Missionen mit mehreren Charakteren völlig neue Dynamiken erhalten.

Offiziell bestätigt wurden diese Gerüchte bislang nicht. Dennoch sorgt allein die Vorstellung eines durchgängigen Koop Story Modus für reichlich Diskussionen, da ein solches Feature einen deutlichen Wandel innerhalb der Serie darstellen würde.

Rockstar selbst hat sich zu den aktuellen Spekulationen noch nicht geäußert, wodurch offen bleibt, ob und in welcher Form ein solcher Modus tatsächlich Teil des Spiels sein wird.

Hättet ihr Bock die Story mit einem Freund gemeinsam zu erleben oder würdet ihr die Story lieber alleine spielen?

Quelle
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23 Kommentare Added

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  1. XboxLoki 9340 XP Beginner Level 4 | 30.03.2026 - 12:20 Uhr

    Koop brauch ich nicht, hoffe der Singleplayer leidet nicht darunter.

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  2. Katanameister 372300 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 30.03.2026 - 12:24 Uhr

    Sicher ganz nett für einige, bräuchte ich jetzt nicht wirklich, wenn ich es denn spielen würde.

    0
  3. Colton 147475 XP Master-at-Arms Gold | 30.03.2026 - 12:49 Uhr

    Würde das Spiel für mich erheblich interessanter machen.

    Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da was dran ist.

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  4. RappScallion 31320 XP Bobby Car Bewunderer | 30.03.2026 - 12:53 Uhr

    Ich zocke das lieber alleine. Sobald man mit mehreren spielt, kann man das Erleben von Stories in Spielen vergessen.

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  5. PlayIT 48965 XP Hooligan Bezwinger | 30.03.2026 - 13:13 Uhr

    Das wäre eine coole Option, würde es bestimmt mal testen und wer weiss…vllt fixt es mich ja an 😉

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  6. Drakeline6 202715 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.03.2026 - 13:21 Uhr

    Der Modus würde für mich gar nix verändern.
    Werds nicht kaufen 😀

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  8. smallant 4660 XP Beginner Level 2 | 30.03.2026 - 13:50 Uhr

    Wäre für meinen Kumpel und mich ein sofortiger Day One Kauf.
    Ich spekuliere schon lange darauf, da es eine logische Option und Schritt wäre.

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  9. RumRoGERs 135025 XP Elite-at-Arms Silber | 30.03.2026 - 13:53 Uhr

    Mit meiner Verlobten könnte ich das nicht spielen.
    Die enraged schon bei Mario Golf oder beim MP in Mario World.
    Cool wäre es aber. 😄

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