Grand Theft Auto VI: Kulttracks feiern angeblich ihr Radio-Comeback

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Neon Indian und Panama mit mehreren Songs auf den Radio‑Stations von GTA VI vertreten sein werden.
Besonders brisant: Ein Instagram‑Post, in dem die Rückkehr des Tracks „Back to Life“ bestätigt wurde, ist inzwischen wieder gelöscht – was die Spekulationen zusätzlich anheizt.
Parallel dazu sprach Neon Indian in einem Spotify‑Podcast über eine laufende Zusammenarbeit mit Rockstar Games. Die Partnerschaft knüpft an frühere Projekte an: den exklusiven GTA‑Online‑Track „Change of Coast“, sowie „Polish Girl“, das bereits in Radio Mirror Park von GTA V zu hören war.
Die Hinweise verdichten sich damit, dass Rockstar erneut auf eine Mischung aus Indie‑Elektronik, Synth‑Pop und atmosphärischen Tracks setzt – ein Stil, der seit GTA V zu den beliebtesten Soundtrack‑Elementen gehört.
In GTA V gab es nur eine Handvoll ganz guter Musik, der Rest war eher vergessenswert.
Das Radio is nur ein nebenbei Läufer in dem Game für mich 😅 Hauptsache Elektro un fetter Bass 🤭
Finde auch das feeling kriegt man erst wirklich im Spiel mit ob es passt oder nicht
Bei so mancher Mission ist da auch mal 99 Luftballons gelaufen 😁 ansonsten kommt es auf die momentane Situation an. Oft hab ich gar keine Musik an gehabt in den alten Teilen
Finde auch das war immer Situationsbedingt ob und welches Lied
„Besonders brisant:“ 🤣 🤣 🤣 es geht hier um ein paar Songs und nicht um die epstein files 🙈 🙈
Trotzdem cool. Radio mirror park hat sich über die Jahre zz meinem favoriten entwickelt obwohl es eigentlich gar nicht mein Genre ist.
Andererseits finde ich wiederkehrende songs jetzt nicht unbedingt als muss.
Da jedes gta seinen eigenen spirit durch die zur Umgebung passende Musik entwickelt.