Grand Theft Auto VI: Kulttracks feiern angeblich ihr Radio-Comeback

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Neon Indian und Panama mit mehreren Songs auf den Radio‑Stations von GTA VI vertreten sein werden.

Besonders brisant: Ein Instagram‑Post, in dem die Rückkehr des Tracks „Back to Life“ bestätigt wurde, ist inzwischen wieder gelöscht – was die Spekulationen zusätzlich anheizt.

Parallel dazu sprach Neon Indian in einem Spotify‑Podcast über eine laufende Zusammenarbeit mit Rockstar Games. Die Partnerschaft knüpft an frühere Projekte an: den exklusiven GTA‑Online‑Track „Change of Coast“, sowie „Polish Girl“, das bereits in Radio Mirror Park von GTA V zu hören war.

Die Hinweise verdichten sich damit, dass Rockstar erneut auf eine Mischung aus Indie‑Elektronik, Synth‑Pop und atmosphärischen Tracks setzt – ein Stil, der seit GTA V zu den beliebtesten Soundtrack‑Elementen gehört.