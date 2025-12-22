Grand Theft Auto VI: Leak‑Alarm: Wird GTA 6 das größte MMORPG der Welt?

GTA 6 Online kurz vor dem MMO‑Sprung? Entwickler spricht von massiven Online‑Features!

Ein neuer Bericht sorgt in der Gaming‑Szene für Aufsehen: Grand Theft Auto 6 könnte deutlich mehr MMORPG‑Elemente enthalten, als bisher vermutet.

Der frühere Star Wars: The Old Republic‑Produzent Richard Vogel erklärt, dass viele der geplanten Features des kommenden Rockstar‑Titels typisch für große Online‑Rollenspiele seien.

Damit könnte GTA 6 – zumindest in seinem Online‑Modus – in Richtung eines vollwertigen MMORPGs wachsen und das Open‑World‑Genre neu definieren.

Vogel, der an Genre‑Schwergewichten wie EverQuest, Star Wars: Galaxies, SWTOR und New World beteiligt war, sieht eine riesige Zielgruppe, die auf das nächste große MMO wartet.

Er betont, dass Millionen Spieler weiterhin Titel wie World of Warcraft, Elder Scrolls Online, Ultima Online, EverQuest oder Fallout 76 spielen.

Gleichzeitig seien Publisher aktuell kaum bereit, das finanzielle Risiko für ein neues Großprojekt einzugehen. Umso bemerkenswerter sei es, dass GTA 6 offenbar Mechaniken integriert, die normalerweise nur in MMORPGs vorkommen.

Die Aussagen beziehen sich klar auf den Online‑Teil von GTA 6, der auf dem Erfolg von GTA Online aufbauen soll.

Welche Features konkret gemeint sind, bleibt offen. Schon jetzt bietet GTA Online Elemente wie Housing‑Anpassungen, soziale Interaktionen, kooperative Aktivitäten, offene Weltinstanzen und komplexe Heist‑Strukturen – alles typische MMO‑Bausteine. Sollte Rockstar diese Systeme weiter ausbauen, könnte GTA 6 ein Hybrid aus Open‑World‑Actionspiel und persistentem Online‑Universum werden.

Offizielle Informationen zu GTA 6 Online sind weiterhin rar, da Rockstar sich seit der letzten Verschiebung zurückhält.

Der Release des Hauptspiels ist für den 19. November 2026 geplant, sofern es nicht erneut zu Verzögerungen kommt, was den Hype um das Spiel endgültig killen könnte.