Grand Theft Auto VI: Leak deutet auf 10 Jahre NDA und strikte RAGE-Engine-Sperre hin

Neue Aussagen werfen erneut Licht auf die strengen Geheimhaltungsregeln bei Rockstar Games.

Ausgangspunkt ist ein Social-Media-Post des bekannten Insiders Kiwitalkz, der sich auf Aussagen ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter bezieht. Demnach sollen die dortigen NDA-Regeln (Non-Disclosure Agreements) mittlerweile extrem streng ausgelegt sein.

Laut dem Bericht reichen diese Vereinbarungen teilweise bis zu zehn Jahre und sollen verhindern, dass Entwickler konkrete Details zu ihrer Arbeit preisgeben. Stattdessen könnten ehemalige Mitarbeiter lediglich allgemeine Einschätzungen oder Spekulationen äußern.

Besonders betroffen sei dabei die RAGE Engine, die als technologische Grundlage vieler Rockstar-Titel dient. Detaillierte Aussagen über die Engine seien laut den Aussagen der Entwickler strikt untersagt.

Rockstar Games soll diese strengeren Richtlinien insbesondere nach der Veröffentlichung von Red Dead Redemption nochmals verschärft haben.

Der Bericht deutet darauf hin, dass die Geheimhaltung in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat und interne technische Informationen stärker geschützt werden als zuvor.

Offizielle Bestätigungen seitens Rockstar gibt es zu diesen Aussagen nicht. Dennoch passen die Berichte in das bekannte Bild eines Unternehmens, das traditionell stark auf Verschwiegenheit bei der Entwicklung seiner großen Open-World-Titel setzt.

Sollten sich die Aussagen bestätigen, würde dies erklären, warum nur selten konkrete technische Details zu neuen Projekten oder der Weiterentwicklung der RAGE-Engine an die Öffentlichkeit gelangen.