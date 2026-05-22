Grand Theft Auto VI: Leak deutet auf 10 Jahre NDA und strikte RAGE-Engine-Sperre hin

Neue Aussagen werfen erneut Licht auf die strengen Geheimhaltungsregeln bei Rockstar Games.
Ausgangspunkt ist ein Social-Media-Post des bekannten Insiders Kiwitalkz, der sich auf Aussagen ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter bezieht. Demnach sollen die dortigen NDA-Regeln (Non-Disclosure Agreements) mittlerweile extrem streng ausgelegt sein.
Laut dem Bericht reichen diese Vereinbarungen teilweise bis zu zehn Jahre und sollen verhindern, dass Entwickler konkrete Details zu ihrer Arbeit preisgeben. Stattdessen könnten ehemalige Mitarbeiter lediglich allgemeine Einschätzungen oder Spekulationen äußern.
Besonders betroffen sei dabei die RAGE Engine, die als technologische Grundlage vieler Rockstar-Titel dient. Detaillierte Aussagen über die Engine seien laut den Aussagen der Entwickler strikt untersagt.
Rockstar Games soll diese strengeren Richtlinien insbesondere nach der Veröffentlichung von Red Dead Redemption nochmals verschärft haben.
Der Bericht deutet darauf hin, dass die Geheimhaltung in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat und interne technische Informationen stärker geschützt werden als zuvor.
Offizielle Bestätigungen seitens Rockstar gibt es zu diesen Aussagen nicht. Dennoch passen die Berichte in das bekannte Bild eines Unternehmens, das traditionell stark auf Verschwiegenheit bei der Entwicklung seiner großen Open-World-Titel setzt.
Sollten sich die Aussagen bestätigen, würde dies erklären, warum nur selten konkrete technische Details zu neuen Projekten oder der Weiterentwicklung der RAGE-Engine an die Öffentlichkeit gelangen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mich Interessierts eigentlich immer mit welcher Engine Version ein Spiel gemacht wurde… Müsste man eigentlich immer nach Release bekannt geben, was soll diese Geheimnisstuerei…
Mich interssiert die Engine null. Wenn das Spiel gut ist wird es gespielt da könnte mir die Engine dahinter nicht egaler sein. Als Entwickler ist das natürlich was anderes. Da versteh ich die lange Geheimhaltungsfrist schon.
Bei solchen Spielereihen kein Wunder, da steckt viel Geld drin und man will sich absichern.
ist auf jeden Fall auch ein riesen Aufwand das Thema Geheimhaltung, sind ja doch zwei bis drei Jungs und Mädels an dem Projekt beteiligt
Gerade heutzutage mit Social Media noch prekärer…
Absolut verständlich 🤷
Gerade heutzutage, in einer Zeit, wo keiner sein Maul halten kann.
Also ich musste auch bei meinem aktuellen Arbeitgeber eine Geheimhaltungs-Vereinbarung unterschreiben….
Wie eigentlich bei den vorherigen auch…
Daher verwundert mich es doch das es gerade in der Branche bei den da unüblich zu scheinen scheint.
Absolut verständlich. An kaum ein anderes Spiel werden so hohe Erwartungen der Gamerschaft gestellt, als an einen neuen GTA Titel. Das Ding „muss“ alles andere an Open-World-Simulation in den Schatten stellen und genau daran arbeitet Rockstar halt auch. Wenn nur halbwegs was an den bisherigen Gerüchten zur Wetter-, Wasser und Bevölkerungssimulation dran ist, dann ist das schon verständlich, dass sie das geheim halten wollen, bis sie es endlich in einem Big Bang der breiten Masse zeigen können.
Denke auch ist sicherer in der heutigen Zeit weiß man nie
Bei einem der größten Spiele-Releases aller Zeiten ist so eine Verschwiegenheitsklausel kein Wunder. Schon krank, gefühlt die ganze Welt macht krank wegen dem Spiel 😂😂😂
Verstehe ich voll ,sonst würde ein x beliebiges chinesisches Studio schon bei GTA 10 Kopie angekommen sein 🤭